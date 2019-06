Wall Street: Titoli da comprare prima del 19 giugno, meeting Fed

14/06/2019 20:55

Per la prossima settimana, a Wall Street, uno dei market movers chiave sarà rappresentato dalla due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), e dalla decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse che è attesa mercoledì prossimo, 19 giugno del 2019, quando sulla piazza azionaria a stelle e strisce saranno le 2 del pomeriggio.

Quando la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse?

Attualmente la riduzione dei tassi di interesse, da parte della banca centrale americana, è data, in termini di probabilità, al 24,2% per mercoledì prossimo, mentre per il meeting di fine luglio 2019 attualmente la probabilità balza all'83,7%.

Azioni S&P 500, le migliori quando c'è il FOMC

Questo è quanto, tra l'altro, riporta sul sito Schaeffer's Investment Research Andrea Kramer nel fornire, con un'infografica, la lista delle azioni che, a partire dal 2015, hanno fatto meglio del mercato a Wall Street non solo nella settimana della Fed, ma anche nei giorni della decisione sui tassi considerando le aziende quotate che fanno parte dell'ampio indice S&P 500.

IAM Platform Curated Tweet



Buy These Stocks Before the June Fed Meeting - Yahoo Finance







Mercoledì prossimo tutti sintonizzati su Jerome Powell

Stando alle percentuali sopra indicate, è chiaro che il taglio del costo del denaro, se ci sarà, è probabile che scatti nel luglio prossimo, ma per il prossimo mercoledì, in ogni caso, saranno importanti per l'azionario USA i commenti post-meeting da parte del presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

MSCI Inc.



e Freeport-McMoRan fanno bene con la Federal Reserve

How do recent market events impact factors?











Tornando alle migliori azioni nella settimana della Fed, su tutte spicca, sempre su base storica, MSCI Inc. (MSCI), società quotata al New York Stock Exchange ed operante nel settore dei servizi finanziari.



Mentre nei giorni del FOMC la migliore è Freeport-McMoRan Inc. (FCX), società nota per essere uno dei più grandi produttori di rame e di oro al mondo.

How Much Is Freeport-McMoRan Expected To Add To Its Copper Revenue In The Next 5 Years?







Fonte: News Trend Online