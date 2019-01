WEF: preoccupati per la geopolitica

21/01/2019 10:46

L'impatto che potrebbero avere sulla crescita globale i difficili scenari che si stanno delineando all’orizzonte è una delle maggiori preoccupazioni per il presidente del World Economic Forum (WEF) Borge Brende.

Le nuove dinamiche

Non si tratta più di guardare solo al rallentamento dell'economia mondiale, rallentamento peraltro confermato dagli ultimi dati macro in arrivo dalla Cina.

Ma anche, anzi, soprattutto, alle nuove dinamiche che si trovano alla base di questa metamorfosi. Una fra tutte: il fenomeno delle migtrazioni di massa e dei rifugiati.

"Direi che i conflitti geopolitici possono, se non gestiti nel modo giusto, avere un impatto negativo sulla crescita.



Attualmente stiamo già assistendo a un rallentamento della crescita globale con tutti i possibili impatti negativi che ricadranno su molte persone in tutto il mondo. “

L’esempio citato da Brende si rifà al mondo del lavoro visto come un problema in zone del mondo economicamente avanzate come l’Europa dove molti paesi devono ancora combattere contro una disoccupazione giovanile che supera il 20%.

La guerra dei dazi

In un mondo globalizzato come quello in cui stiamo vivendo, continua il numero uno del WEF, siamo tutti sulla stessa barca.



Il riferimento è alla delicatissima situazione che si è creata negli ultimi 12 mesi tra Stati Uniti e Cina. Dall’ultimo forum infatti, Washington ha dichiarato letteralmente le sue ostilità verso il surplus commerciale della Cina accusandola, tra l’altro, anche di furto di proprietà intellettuale e, in alcuni casi, anche di vero e proprio spionaggio industriale.

La prima mossa portata avanti da Washington è stata quella di imporre uan serie di dazi commerciali via via in crescendo. Una strategia alla quale la Cina ha risposto con misure ogni volta perfettamente speculari. Ma le proiezioni parlano di una nazione asiatica che nel giro di pochi mesi supererà gli Usa sui consumi da parte della classe media.

Il nuovo potere della Cina

Non solo, ma già con le ultime vicende riguardanti la Apple (costretta a rivedere le sue proiezioni di vendita per gli iPhone proprio sui mercati delle Greater China) si può capire quanto forte sia il potenziale della classe media di Pechino e la portata delle sue decisioni.



Ma volendo dare uno sguardo da vicino agli usa è impossibile non citare le difficoltà interne dettate dalla paralisi dello shutdown più lungo della storia. Un blocco che ha iniziato a pesare sulle casse dello stato con un conto che alla fine del primo mese è arrivato con ogni probabilità allo 0,5% del Pil.

Almeno secondo le ultime proiezioni dei consiglieri economici della Casa Bianca. Il tutto senza considerare la questione più urgente in Europa: la Brexit e il salto nel buio che Londra, inesorabilmente, si preparerà a fare.

E in caso di recessione?

Nel frattempo, in Europa, una serie di nazioni ha visto crescere il potere e l'influenza di partiti politici estremisti e movimenti populisti che hanno voluto sfidare lo status quo.



Spesso anche riuscendoci. Le cose non vanno meglio sul fronte economico. Stando a quanto rivelato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) la crescita globale per quest’anno è stata fissata al 3,7%. E nel caso di una nuova recessione? Difficile capire cosa fare. Come sottolineato dallo stesso Brende, attualmente i tassi di interesse sono prossimi allo zero in zone di cruciale importanza come Europa e Giappone e la Cina è stata costretta a mettere in campo misure di stimolo eccezionali come sostegno alla propria economia.

Fonte: News Trend Online