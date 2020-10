Appuntamenti societari di giovedì 22 Ottobre 2020

PayPal in rally al Nasdaq. Lancerà servizio per criptovalute

Brusca accelerazione rialzista ieri per Salvatore Ferragamo (oggi in avvio -4,1% a 13,03 euro).

Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in ribasso con gli investitori che continuano a guardare con apprensione alla crescita dei contagi da coronavirus in tutto il mondo.

PayPal ha chiuso in rally del 5,50% mecoledì al Nasdaq, dopo che la società di Palo Alto ha annunciato che nelle prossime settimane lancerà in Usa un nuovo servizio dedicato alle criptovalute: inizialmente comprenderà bitcoin, ethereum, bitcoin cash e litecoin.

