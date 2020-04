Appuntamenti societari di mercoledì 29 Aprile 2020

Atlantia offre 2,9 miliardi di euro per evitare revoca concessioni. Titolo sale in Borsa

Iberdrola: I trimestre in crescita anche con calo domanda di energia in Spagna per Covid-19

Ottimo avvio di seduta per Prysmian (+3,3% a 17,4950 euro) che subirà l'impatto negativo del Covid-19 soprattutto nel secondo trimestre (e di conseguenza anche sul bilancio 2020) ma la solidità finanziaria e patrimoniale del gruppo non sarà messa in discussione..... ULTIME NEWS - 29/04/2020 09:10

In Spagna in marzo le vendite al dettaglio sono crollate del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, dal +1,8% della lettura precedente..... ULTIME NEWS - 29/04/2020 09:17

Amplifon: Informazioni periodiche aggiuntive; Arterra Bioscience: Assemblea Bilancio; Ascopiave: Assemblea Bilancio; Axelero : Cda Bilancio; B&C Speakers: Assemblea Bilancio; Banca Finnat: Assemblea Bilancio; Centrale Del Latte D'Italia: Assemblea Bilancio; Cft: Assemblea Bilancio; Confinvest: Assemblea Bilancio; Copernico Sim: Assemblea Bilancio; Cose Belle D'Italia: Cda Bilancio; Digital Value: Assemblea Bilancio; Digital360: Assemblea Bilancio; Doxee: Assemblea Bilancio; Elettra Investimenti: Assemblea Bilancio; Emak: Assemblea Bilancio; Enervit: Assemblea Bilancio; Eukedos: Assemblea Bilancio; Fervi: Assemblea Bilancio; Fidia: Assemblea Bilancio; Finlogic: Assemblea Bilancio; Garofalo Health Care: Assemblea Bilancio; Giorgio Fedon & Figli: Assemblea Bilancio; Go Internet S.P.A.: Cda Bilancio; Grifal : Assemblea Bilancio; Hera: Assemblea Bilancio; Il Sole 24Ore: Assemblea Bilancio; Iren: Assemblea Bilancio; Italgas: Informazioni periodiche aggiuntive;

