Appuntamenti societari di venerdì 27 Marzo 2020

Market of the Week: Japanese Yen

In una seduta di generalizzato rialzo per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha segnato un rally del 3,88%), le piazze cinesi si allineano al clima positivo seppure in modo maggiormente contrastato..... ULTIME NEWS - 27/03/2020 09:16

Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in ribasso a causa del mancato accordo tra i paesi Ue per un'azione coordinata sui mezzi a sostegno dell'economia pesantemente colpita dall'epidemia di coronavirus..... ULTIME NEWS - 27/03/2020 09:38

