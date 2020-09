Asia-Pacific contrastata. Nikkei 225 in flessione dello 0,50%

07/09/2020 08:18

Dopo una chiusura d'ottava ancora in declino per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, calato dell'1,27% venerdì dopo il precedente crollo del 4,96%), la nuova settimana inizia contrastata per l'Asia. Si sente ancora sui mercati della regione l'impatto del sell-off abbattutosi sul tech Usa, cui si aggiunge per altro la nuova battaglia di Donald Trump contro Pechino: Semiconductor Manufacturing International Corporation (Smic) si potrebbe aggiungere a Huawei Technologies nella blacklist delle società cinesi considerate a rischio spionaggio.



E il titolo del colosso della produzione di chip conto terzi ha sfiorato un crollo del 20% a Hong Kong. Fattore rialzista per i mercati asiatici è stato invece il dato sull'export cinese, migliore rispetto alle attese in agosto. Il risultato è stato un indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, poco mosso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,20% a fronte di uno yen sostanzialmente invariato sul biglietto verde.



A Tokyo il Nikkei 225 perde lo 0,50% (fa poco meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dello 0,42%). Sul fronte macroeconomico, l'indice anticipatore del Giappone è salito in luglio a 86,9 punti dagli 83,8 punti della lettura finale di giugno. L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece cresciuto a 76,2 punti dai 74,4 punti precedenti.

In agosto le esportazioni dalla Cina, calcolate in dollari, hanno registrato un rimbalzo del 9,5% annuo, in accelerazione rispetto al 7,2% di luglio.



Il dato, che segna il terzo mese consecutivo d'espansione dopo la flessione del 3,3% di maggio, si confronta con l'incremento del 7,3% del consensus del Wall Street Journal. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 segnano contrazioni di circa l'1% e l'1,20% rispettivamente, contro il declino intorno all'1,80% dello Shenzhen Composite.

In negativo anche Hong Kong: l'Hang Seng perde infatti circa lo 0,20% (fa decisamente peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica, in flessione intorno allo 0,90%). A Seoul il Kospi è in crescita di quasi lo 0,50% mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 guadagna lo 0,33% in chiusura.

