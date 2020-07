Asia-Pacific in negativo. Nikkei 225 in declino dello 0,76%

16/07/2020 08:21

Dopo una seduta di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi l'S&P 500, apprezzatosi dello 0,91% mercoledì), la tendenza ha virato in negativo alla riapertura degli scambi in Asia. Svaniti gli effetti dell'ottimismo per il possibile rapido sviluppo di un vaccino contro il Covid-19, a tenere banco sono le tensioni tra Washington e Pechino (da una parte la vicenda legata alle libertà civili a Hong Kong, dall'altra il tema del controllo della tecnologia), che mettono in secondo piano il pur positivo dato sul Pil della Cina.



L'economia di Pechino ha segnato una crescita del 3,2% annuo nel secondo trimestre dopo il crollo del 6,8% del primo e contro l'incremento del 2,5% del consensus del Wall Street Journal. Il risultato è comunque un calo superiore all'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in moderato rialzo (aveva perso lo 0,30% mercoledì) a fronte di uno yen sostanzialmente invariato sul biglietto verde.



E a Tokyo il Nikkei 225 segna un calo dello 0,76% (andamento appena migliore per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dello 0,66%). Anche il Kospi di Seoul è in flessione di circa lo 0,70% dopo che, come previsto, Bank of Korea ha lasciato invariati i tassi d'interesse della Corea del Sud sullo 0,50% dopo averli ridotti di 25 punti base a fine maggio (e di 50 punti base il 16 marzo scorso, nel corso di un meeting d'emergenza del Monetary Policy Board).

Si tratta del livello più basso da quando nel 1999 venne introdotto l'attuale sistema di politica monetaria.

In giugno la produzione industriale è salita in Cina del 4,8% annuo, in accelerazione rispetto al precedente progresso del 4,4% e contro l'incremento del 4,7% del consensus di Reuters.



A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 crollano di oltre il 3% entrambi, contro una flessione di quasi il 4% per lo Shenzhen Composite. In negativo anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in calo di circa l'1,30% (fa peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica, la cui perdita è intorno all'1,80%).

A Sydney l'S&P/ASX 200 segna una contrazione dello 0,69% in chiusura.

