Askoll EVA: nuovo accordo con Croce Rossa Italiana per la fornitura di scooter elettrici

12/01/2021 14:10

Askoll EVA S.p.A., *azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, *comunica di aver ricevuto una commessa da parte di Croce Rossa Italiana per la fornitura di 100 E-Scooter, modello eS pro 45, nell'ambito del progetto il "Tempo della gentilezza" che prevede il potenziamento dei servizi in supporto delle persone con maggiori fragilità sociali e sanitarie, in particolare nei centri di emergenza di Roma, Salerno, Legnano e Settimo Torinese.

*

Questo ordine del valore di circa 215.000,00 Euro, si aggiunge a quello di maggio 2020 pari a 62 mezzi (scooter elettrici e bici a pedalata assistita).

Il modello eS pro 45 è un veicolo all'avanguardia in grado di far fronte alle esigenze della Croce Rossa Italiana e soddisfa i bisogni più evoluti in termini di qualità, affidabilità, sicurezza, economia di esercizio e rispetto per l'ambiente.



eSpro 45 ha una potenza di 2,2 KW, una velocità massima di 45 km/h e un'autonomia fino a 71 km. Le batterie Askoll si possono ricaricare con grande facilità direttamente dallo scooter oppure estraendole dal vano sottosella per collegarle al caricabatteria. Sostituirle è semplice e veloce: con un secondo Kit di batterie l'eS pro 45 non si ferma praticamente mai.

L'Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha dichiarato: "Il nuovo anno è iniziato sotto i migliori auspici, vista la nuova commessa da parte della Croce Rossa Italiana, una realtà importante e fondamentale per la cura delle persone in Italia e di questo siamo orgogliosi.



Mi preme inoltre sottolineare, da un punto di vista prettamente commerciale, che questo secondo ordine testimonia la qualità dei nostri E-Scooter, adatti ad un uso intensivo e perfetti per raggiungere velocemente qualsiasi destinazione".

Con la fornitura di tali mezzi, Askoll EVA conferma il proprio know-how e impegno nel rivoluzionare la mobilità urbana sostenibile attraverso le proprie soluzioni, anche a scopo umanitario.

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online