Astaldi e Salini pesanti. Progetto Italia: la critica dell'Ance

Market of the Week with Dan Gramza: Japanese Yen

Astaldi e Salini Impregilo non arrestano la loro caduta. Piero Salini definisce straordinarie le valenze di Progetto Italia, ma l'Ance non ci sta..... ULTIME NEWS - 19/07/2019 13:02

La domanda che si pone Buia è come si comporteranno gli istituti di credito nei confronti delle altre imprese nel momento in cui queste chiederanno prestiti e garanzie.

Il numero uno dell'Associazione nazionale costruttori edili ha palesato la sua contrarierà all'operazione messa in campo da Salini Impregilo, spiegando di non essere favorevole alla presenza dello Stato nell'economia.

L'AD di quest'ultima non più tardi di ieri è tornato a mettere in luce i punti di forza di Progetto Italia che a suo dire crea enorme valore per tutti gli azionisti.

Anche la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per Astaldi e Salini Impregilo che continuano a perdere terreno.

