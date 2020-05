ASTM, nel trimestre ricavi Italia settore autostradale a € 234,2 mln (-6,82%)

14/05/2020 16:08

Il Consiglio di Amministrazione di ASTM, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2020. I risultati del periodo risentono degli impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19. In ambito autostradale il calo dei volumi di traffico e conseguentemente dei ricavi riflette le restrizioni alla mobilità adottate, a partire dalla fine dello scorso mese di febbraio, dalle autorità di governo centrale e locali finalizzate ad arginare l'espansione dell'epidemia, le quali hanno determinato una riduzione dei transiti autostradali sia delle autovetture sia - in misura più contenuta - dei veicoli pesanti.





Ripercussioni si sono avute anche nell'ambito del settore EPC, con la sospensione delle attività dei principali cantieri in corso di esecuzione sul territorio nazionale intervenuta essenzialmente nella seconda metà del mese di marzo, mentre alla data del 31 marzo non si sono registrati effetti significativi sull'andamento delle commesse estere.

Tutte le società del Gruppo hanno adottato misure volte a minimizzare gli impatti dell'epidemia sulla propria operatività, pur in presenza delle misure di contrasto alla diffusione del virus.

A livello operativo, ed in particolare nella gestione della propria rete autostradale in concessione, sono stati garantiti tutti i servizi all'utenza ai fini della viabilità, così come sono proseguiti tutti gli interventi relativi alla manutenzione e alle attività di investimento non differibili in quanto necessari a mantenere ed innalzare gli standard di sicurezza dell'infrastruttura e dell'esercizio pur in un contesto complesso, tenuto conto delle difficoltà ad operare da parte delle imprese affidatarie, soprattutto nella prima fase della diffusione dell'epidemia, per motivi di sicurezza, di approvvigionamento e logistici.





Nelle diverse sedi centrali ed operative nonché sui cantieri, in Italia ed all'estero, sono state adottate tutte le misure necessarie per tutelare la salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, nel rispetto delle indicazioni delle autorità dei singoli paesi, garantendo al contempo, laddove possibile, la continuità delle attività per la realizzazione di opere comunque strategiche ed essenziali per le comunità e i committenti.



In particolare sono stati adottati i necessari presidi per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, segnatamente: distribuzione di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale, intensificazione delle attività di igienizzazione degli ambienti di lavoro, adozione di adeguate misure per garantire la distanza interpersonale durante le attività lavorative; è stata inoltre adottata in maniera massiccia la modalità di lavoro agile "smart working", con particolare riferimento alle risorse di staff, implementando a tal fine i necessari strumenti informatici sia hardware sia software.





Nel corso dei primi mesi dell'anno, si evidenzia che al fine di supportare l'emergenza sanitaria Covid-19 e rappresentare concretamente la propria vicinanza a tutte le comunità e a tutti coloro che lavorano quotidianamente contro l'epidemia, il Gruppo ASTM ha erogato 3 milioni di euro in favore della regione Piemonte ed ha donato due ambulanze alla CRI.

Contestualmente l'azionista Gavio ha donato circa 2,9 milioni di euro a favore della Regione Piemonte, dell'Ospedale Covid di Tortona e per l'acquisto di attrezzature medicali, automezzi e dispositivi di protezione individuali.

*APPROVAZIONE OPERAZIONE CROSS FINANCING PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA AUTOSTRADALE A33 ASTI-CUNEO A CARICO DELLA SATAP S.P.A.



– TRONCO A4

*Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), nella seduta tenutasi in data odierna, ha approvato l'aggiornamento/revisione dei rapporti concessori e dei Piani economico-finanziari (PEF) delle società SATAP S.p.A. Tronco A4 Torino-Milano e Asti-Cuneo S.p.A.

legate tra loro da una operazione di finanziamento incrociato (cosiddetto cross-financing) finalizzato al completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada A33 Asti-Cuneo. L'iter prevede ora la successiva sottoscrizione da parte delle due società con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di due nuovi Atti Aggiuntivi alle rispettive Convenzioni al fine di aggiornare i rispettivi rapporti concessori.



In particolare, sulla base dei nuovi Piani economico finanziari saranno posti a carico di SATAP A4 investimenti totali per un valore di circa 740 milioni di euro, di cui circa 630 milioni relativi al riequilibrio e al completamento dell'Asti-Cuneo.

*ANALISI DEL SETTORE CONCESSIONI AUTOSTRADALI (INDICATORI DI PERFORMANCE) *

*1.

Italia. Andamento del traffico *

L'andamento complessivo del traffico nei primi tre mesi del 2020 evidenzia un decremento del -5,15% (- 20,66% su base omogenea) rispetto al corrispondente periodo del 2019. I provvedimenti adottati in tema di mobilità dalle autorità preposte al fine di arginare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, in particolare con la fase di "lockdown" decisa a far data dal 10 marzo, hanno comportato una riduzione media dei volumi di traffico di circa il 53% nel mese di marzo (-61,1% su base omogenea), aumentata al 76,17% nel mese di aprile (-79,85% su base omogenea) rispetto agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.



L'andamento complessivo del traffico nei primi quattro mesi del 2020 segna un decremento del -24,92% (-37,13% su base omogenea) rispetto al corrispondente periodo del 2019. Nel mese di maggio, grazie soprattutto all'allentamento delle misure di contenimento del virus (cd. "Fase 2"), si è registrata una ripresa dei volumi di traffico.

Nella prima settimana della cd.

"Fase 2", dal 4 al 10 maggio, si è registrato, infatti, un significativo recupero rispetto ai minimi registrati nel mese di aprile e la riduzione media dei volumi di traffico si è attestata al 55% (-62,5%2 su base omogenea) rispetto alla corrispondente settimana del 2019. Pur risultando difficile stimare l'impatto che la pandemia potrà avere sull'andamento del traffico nei prossimi mesi, si evidenzia, peraltro, che i volumi di traffico sulle autostrade del Gruppo potrebbero beneficiare dei possibili mutamenti nelle dinamiche di mobilità a favore dei mezzi di trasporto individuali che consentono di attuare i presidi di distanziamento sociale più agevolmente rispetto ai mezzi di trasporto collettivo.





Italia. Ricavi da pedaggio *

Il calo dei transiti precedentemente descritto si è riflesso sui "ricavi netti da pedaggio" che si attestano su di un importo pari a 234,2 milioni di euro (251,4 milioni di euro nei primi tre mesi del 2019). La flessione evidenziata nel trimestre - pari a 17,1 milioni di euro (-6,82%) - è la risultante della diminuzione dei volumi di traffico (-43,6 milioni di euro) cui si contrappongono (i) l'incremento riconducibile al consolidamento - a far data dal corrente trimestre - dei ricavi da pedaggio della concessionaria ATIVA S.p.A.



(+25,9 milioni di euro) e (ii) l'incremento ascrivibile al riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2020 degli adeguamenti tariffari (+0,6 milioni di euro) limitatamente alla concessionaria Autovia Padana S.p.A..



*3. Italia. Investimenti in beni autostradali

*Nonostante le citate difficoltà insorte in conseguenza della "Pandemia COVID 19", gli investimenti realizzati nel primo trimestre 2020 sono stati pari a circa 71 milioni di euro con una crescita di oltre il 43% rispetto all'analogo periodo del precedente esercizio.





*4. Brasile. Ecorodovias

*Sulla base dei dati pubblicati da Ecorodovias nell'ambito dell'informativa sugli impatti della crisi epidemiologica da COVID-19, nel corso del 1° trimestre 2020 Ecorodovias ha registrato un incremento complessivo del traffico pari al 6,6% (-3,8% escludendo i volumi di traffico di Eco 135 - pedaggiata dal 1° aprile 2019 - e di ECO 050 acquisita da Ecorodovias il 31 maggio 2019).

Dalla seconda metà di marzo 2020 si sono avuti i primi effetti della pandemia Covid-19 sui dati di traffico anche se in misura ridotta rispetto a quanto accaduto in Italia. In particolare, dal 16 marzo al 5 maggio 2020, la riduzione complessiva del traffico è stata pari al 24,1% (-29,1% escludendo i volumi di traffico di Eco 135 e di ECO 050) rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente.



Dall'inizio dell'anno il traffico evidenzia una riduzione complessiva pari al 3,3% (-11,1% escludendo i volumi di traffico di Eco 135 e di ECO 050). Con riferimento agli altri Indicatori di performance della società alla data di riferimento, si segnala che a seguito della succitata crisi epidemiologica, Ecorodovias si è avvalsa della proroga prevista dalla delibera n° 849 del 31 marzo 2020 della "Comissão De Valores Mobilià rios".

Tale delibera prevede per le società quotate sul mercato finanziario brasiliano la possibilità di prorogare di ulteriori 45 giorni la scadenza ordinaria per l'approvazione e pubblicazione dei dati relativi al primo trimestre 2020 e, pertanto, ne consente la pubblicazione entro il 30 giugno 2020.





*ANALISI DEL SETTORE EPC (INDICATORI DI PERFORMANCE) *

*Gruppo Itinera

*Le società appartenenti al Gruppo Itinera operano nel settore delle costruzioni di grandi opere infrastrutturali di trasporto e nel settore dell'edilizia civile e industriale. Nel corso dei primi tre mesi del 2020 il Gruppo Itinera ha evidenziato: