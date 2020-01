Atlantia in rosso. I possibili scenari indicati dalla stampa

Dopo la vittoria del centro sinistra in Emilia Romagna, secondo gli analisti di Equita SIM sara? importante verificare cosa decidera? il Governo, considerando che il Ministro dell’Economia Gualtieri ha sottolineato che l'Esecutivo sta cercando una soluzione equilibrata per ASPI.

Atlantia oggi è riuscito a difendersi leggermente meglio dell'indice Ftse Mib, malgrado l'esito delle lezioni regionali, secondo quanto spiegato dagli analisti di Banca IMI, che hanno rating e target price in revisione, non sia stato il preferito per Atlantia.

Avvio di settimana in ribasso per Atlantia che, dopo aver chiusi la sessione di venerdì scorso con un rally di oltre il 3%, quest'oggi ha visto il semaforo scattare nuovamente sul rosso.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK