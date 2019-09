Atlantia in rosso, la situazione si complica

Piazze cinesi in negativo. Hang Seng in declino dello 0,83%

In una seduta contrastata per l'Asia (Tokyo è rimasta chiusa per la celebrazione del Keir? no Hi, la festa del Rispetto per gli anziani), le piazze cinesi si allineano alla tendenza mista, per altro condizionata in negativo proprio dai dati macroeconomici in arrivo da Pechino.....

