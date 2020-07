Atlantia in rosso, rumor su contestazione MIT su ispezioni gallerie Liguria

24/07/2020 11:57

Atlantia -2,4% in rosso. Il Sole 24 Ore scrive che il Ministero delle Infrastrutture ha aperto una procedura di contestazione per grave inadempimento nell'esecuzione delle ispezioni delle 285 gallerie in Liguria. A quanto pare il 95% delle 220 gallerie controllate finora avrebbero evidenziato problemi di sicurezza, con necessità di interventi urgenti.

Il quotidiano parla anche di problemi sui viadotti nelle Marche e in Abruzzo.

