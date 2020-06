Atlantia: vertice governo su Autostrade rinviato, quadra difficile da trovare

02/06/2020 17:00

Atlantia +1,7% guadagna terreno nel finale. Poco fa Radiocor ha riferito che il nuovo vertice governativo (dopo quello infruttuoso di mercoledì) sul dossier Autostrade che avrebbe dovuto avere luogo domani è rinviato per "mancato allineamento politico". Il nodo è difficile da sciogliere: da un lato i 5 Stelle insistono per la revoca della concessione, dall'altro PD e renziani spingono per una soluzione di compromesso.

Nello scorso fine settimana il ministro piddino dell'Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che la base per una trattativa è che Autostrade accetti il regime tariffario RAB based introdotto dall'Autorità dei Trasporti: senza un accordo l'opzione della revoca è sempre disponibile. Altri rumor riferivano della disponibilità dei Benetton a scendere sotto il 30% della holding (dal 30,25% attuale), altri ancora dell'interesse di Macquarie per Autostrade (con accesso alla data room già avvenuto).



Infine, secondo Reuters Atlantia è sempre intenzionata a cedere il 49% di Telepass e ha invitato gli interessati a presentare offerte non vincolanti entro fine giugno.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online