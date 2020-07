Autogrill lancia il nuovo servizio Click&Good

06/07/2020 13:57

In arrivo, sulla rete autostradale italiana, la possibilità di prenotare il proprio pasto direttamente dal telefono cellulare, per poi ritirarlo presso il pick-up point dedicato nei punti vendita Autogrill. E' questo uno dei nuovi servizi messo a punto per rispondere alle esigenze dei clienti che richiedono assoluta sicurezza, ma anche praticità e velocità durante le pause dei loro viaggi in auto.



Nasce così Click&Good, il nuovo servizio integrato nella app MyAutogrill a regime entro la metà di luglio in oltre 45 punti vendita della rete autostradale italiana.

Si tratta di un'innovazione nata dall'esigenza di garantire la migliore esperienza di ristorazione in viaggio e al contempo di soddisfare le mutate esigenze da parte della clientela, alle prese con i cambiamenti dovuti alla recente pandemia.

Tramite la geolocalizzazione Click&Good individua l'area di sosta più vicina dove il servizio è attivo e permette di ordinare il proprio pasto e diversi altri prodotti utilizzando i pagamenti digitali, evitando così possibili code o assembramenti all'interno del locale e limitando a pochi secondi il tempo di permanenza nel punto vendita.





*Come funziona Click&Good

*Una volta aperta la app MyAutogrill i clienti troveranno nel menù a sinistra la sezione Click&Good, mentre per chi non ha scaricato la app, l'accesso al servizio avverrà tramite lettura di un QR Code esposto nel piazzale o nel parcheggio del punto vendita.



Con Click&Good si può visualizzare il menù completo, navigare tra le diverse categorie di prodotti e leggere per ogni prodotto gli ingredienti e le caratteristiche. Una volta completato l'ordine, si procede al pagamento tramite la app, scegliendo tra carta di credito, Google Pay, Apple Pay e Paypal.



Il cliente riceve una notifica della presa in carico da parte di Autogrill e viene avvisato una volta pronto l'ordine per poter entrare nel locale seguendo un percorso apposito e arrivare nello spazio dedicato al ritiro.

*Il Gruppo Autogrill *

Il Gruppo Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia.

È presente in 31 paesi di 4 continenti, opera in circa 1.000 location (tra cui 147 aeroporti) e gestisce 4.000 punti vendita. Autogrill può contare su oltre 60.000 collaboratori e serve ogni anno 1 miliardo di viaggiatori. Nel 2019 il Gruppo Autogrill ha conseguito ricavi per circa 5 miliardi di euro.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online