Autostrade per l'Italia, nel semestre perdita del gruppo da 476 milioni di euro

05/08/2020 09:19

Il Consiglio di Amministrazione di *Autostrade per l'Italia *(gruppo Atlantia), riunitosi il 3 agosto 2020 sotto la presidenza dell'ing. Giuliano Mari, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 del Gruppo Autostrade per l'Italia, che sarà pubblicata entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente agli esiti dell'attività di revisione in corso di svolgimento.



I dati economico-patrimoniali consolidati presentati nella relazione finanziaria semestrale sono stati elaborati in conformità ai principi contabili internazionali in vigore al 30 giugno 2020. Nella fase di predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato è stata effettuata una valutazione della capacità della Società e del Gruppo di continuare a operare in continuità, secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili IFRS.





Ad esito delle valutazioni condotte, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia ha ritenuto superabili i fattori di incertezza emersi, ritenendo pertanto appropriato predisporre il bilancio consolidato semestrale abbreviato nella prospettiva della continuità aziendale, verificati tutti gli elementi e nel presupposto di raggiungere un accordo con il Governo e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione del procedimento di presunto grave inadempimento avviato in data 16 agosto 2018.





Si segnala che nel primo semestre 2020 il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, la dichiarazione di emergenza sanitaria proclamata dal Governo italiano e le conseguenti misure di restrizione agli spostamenti hanno avuto effetti significativi sull'andamento del traffico con un impatto complessivo sull'EBITDA stimato in circa 565 milioni di euro (411 milioni di euro al netto dell'effetto fiscale).



Con riferimento al crollo di una sezione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 Genova-Ventimiglia, avvenuto il 14 agosto 2018, alla data del 30 giugno 2020:

è stato disposto - su richiesta del Commissario Straordinario per Genova - il pagamento di 379 milioni di euro corrispondente all'utilizzo complessivo del fondo ripristino e sostituzione (di cui 95 milioni di euro nel primo semestre 2020);

sono stati erogati 59 milioni di euro di fondi per rischi e oneri correlati ai risarcimenti agli eredi delle vittime e ai feriti, alle spese legali nonché ai contributi ad artigiani e imprenditori (di cui 8 milioni di euro nel primo semestre 2020).





Si segnala che i mancati ricavi da pedaggio relativi all'esenzione sull'area genovese nel primo semestre 2020 sono stimati pari a circa 7 milioni di euro (complessivamente pari 26 milioni di euro negli esercizi 2019 e 2018).

Con riferimento alla definizione della procedura di contestazione di presunto grave inadempimento avviata in seguito al crollo di una sezione del viadotto Polcevera, a seguito delle numerose interlocuzioni intervenute nel corso del 2020 fino alla data di predisposizione della Relazione finanziaria semestrale 2020, l'11 luglio 2020 la Società ha formulato una nuova proposta che, tra le altre cose, innalza fino a 3.400 milioni di euro l'importo degli impegni da assumere ad integrale proprio carico e senza alcun riconoscimento economico, con un incremento di 500 milioni di euro rispetto a quanto previsto nella precedente proposta del 5 marzo 2020.



In merito a tale proposta, con comunicato del 15 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri, alla luce delle citate proposte transattive, "ha ritenuto di avviare l'iter previsto dalle legge per la formale definizione della transazione, fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell'accordo transattivo".



Riguardo alla rappresentazione contabile della proposta del 5 marzo 2020 adottata nella predisposizione della Relazione finanziaria annuale 2019, si ricorda che risultava iscritto ad "Altri fondi correnti per rischi ed oneri" l'importo di 1.500 milioni di euro. In relazione agli impegni assunti nella nuova proposta per le attività di demolizione e ricostruzione del Viadotto Polcevera, si è iscritto un ulteriore accantonamento di 200 milioni di euro, incrementando il fondo rischi e oneri al 31 dicembre 2019 fino a 1.700 milioni di euro.



Con riferimento all'importo di 500 milioni di euro di oneri di manutenzione aggiuntivi si è proceduto a includere tale incremento nelle consistenze del "Fondo per ripristino e sostituzione infrastrutture autostradali", che tiene conto degli impegni assunti dalla Società a tale scopo.

Si evidenzia, infine, che nei periodi a confronto non sono state poste in essere operazioni non ricorrenti, atipiche o inusuali, né con terzi, né con parti correlate.

Si segnala infine che il perimetro di consolidamento al 30 giugno 2020 non presenta variazioni rispetto a quello del 31 dicembre 2019.

*Autostrade per Genova

*

*Il crollo del Ponte Morandi e il piano di monitoraggio straordinario delle opere d'arte

*A valle del crollo di una sezione del ponte Morandi a Genova, sull'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, Autostrade per l'Italia ha promosso un'operazione straordinaria di monitoraggio delle infrastrutture della propria rete, realizzata da un pool di società esterne specializzate in attività di controllo e certificazione delle infrastrutture.



Tale attività ha riguardato tutto il patrimonio infrastrutturale gestito dalla Società, costituito da 1.946 ponti e viadotti. Le attività di sorveglianza trimestrale sono state svolte regolarmente, anche nella prima parte del 2020, da parte di un pool di qualificate imprese esterne.

Il nuovo approccio sulla sorveglianza delle opere d'arte della rete ha consentito una programmazione più efficiente delle attività di manutenzione.

I tempi di intervento sono stati notevolmente accelerati, sostanzialmente dimezzandosi rispetto alle previsioni originarie. Tale anticipo porterà il piano straordinario di manutenzione dei ponti e viadotti per il periodo 2019-2023 ad un valore totale di oltre 370 milioni di euro a fronte di circa 530 interventi a livello nazionale, di cui 139 su ponti e viadotti di competenza della Direzione di Tronco di Genova.





Le attività di monitoraggio e sorveglianza sono state profondamente innovate anche per quanto riguarda le gallerie.

A seguito dell'incidente avvenuto la sera del 30 dicembre 2019 nella galleria Bertè della A26, Autostrade per l'Italia ha concordato con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un piano di verifica approfondito delle condizioni di tutte le gallerie della rete per un totale di circa 354 km.

Sono state messe in campo tecnologie avanzate come il Georadar e il Laser Scanner, per compiere una radiografia approfondita delle condizioni dei fornici. Parallelamente vengono condotte ispezioni visive accurate, video endoscopie, carotaggi, così da verificare le condizioni del calcestruzzo.

Sulla base dei primi riscontri effettuati, qualora necessario, sono stati contestualmente attivati gli interventi di ripristino.





La prima fase delle ispezioni è in fase di conclusione. In Liguria, in particolare, a seguito di un provvedimento da parte del MIT del 29 maggio 2020 che ha modificato le modalità di ispezione, è stato necessario riavviare da zero i controlli, mobilitando una notevole quantità di risorse umane e di mezzi per rispettare le prescrizioni e le tempistiche stringenti imposte alla società.

L'ingente numero di cantieri di ispezione e manutenzione quotidiani – pari a una media di 100 - ha comportato notevoli disagi alla viabilità. Per questo motivo, la società ha deciso di attivare un'esenzione totale dei pedaggi su oltre 150 km della rete ligure per tutta la durata dei disagi. Le attività di ispezione sulle 285 gallerie della rete ligure si sono concluse tra il 29 e il 30 luglio.

Una seconda fase di assessment approfondita, sarà portata a termine entro il primo trimestre 2021.





Questa tipologia di attività viene svolta da alcune tra le più importanti società di ingegneria specializzate nel monitoraggio di gallerie, tra cui il Gruppo Lombardi, SWS Engineering, Rocksoil, che hanno curato e verificato i più noti tunnel del mondo, come ad esempio la Galleria del San Gottardo e la Galleria Bermont.



Per informare costantemente gli automobilisti e gli autotrasportatori che percorrono le tratte liguri dei diversi lavori di manutenzione che vengono svolti sulla rete, Autostrade per l'Italia ha realizzato un "bollettino settimanale" contenente il dettaglio di tutti gli interventi programmati.



Il bollettino viene diffuso regolarmente alle istituzioni territoriali e a tutti i media liguri, viene pubblicato sulla homepage del sito www.autostrade.it, oltre che nel circuito Info Moving delle aree di servizio presenti nella regione. Per comunicare direttamente con l'utenza, è stato avviato in via sperimentale un canale Telegram dedicato al traffico autostradale ligure.



Sempre sul fronte della trasparenza, la Società ha pubblicato online sul proprio sito una lista dettagliata degli interventi di manutenzione in corso o programmati delle principali opere d'arte. L'area trasparenza sarà ulteriormente implementata attraverso la pubblicazione di una mappatura dei principali interventi di manutenzione, che verrà aggiornata con regolarità.





Autostrade per l'Italia ha infine siglato una partnership con società di primario livello mondiale per lo sviluppo di una piattaforma digitale di monitoraggio dello stato delle infrastrutture di rete. La piattaforma funzionerà anche attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale e contribuirà in modo rilevante ad aumentare la trasparenza dei processi di monitoraggio.

Il software sarà in grado di gestire tutti i passaggi delle attività di ogni singola opera, dalla fase di verifica a quella di conclusione delle attività di manutenzione. Tra i primi viadotti oggetto della sperimentazione della piattaforma ci sarà il viadotto ligure del Bisagno. La piattaforma sarà in grado di monitorare tutta la rete gestita da Autostrade per l'Italia entro la fine del 2020.





*Apertura Ponte "San Giorg Fonte: News Trend Online