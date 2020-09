Avio accelera al rialzo grazie al ritorno al volo del Vega

Market of the Week: Euro Currency Strength

In Francia Markit Economics ha reso noto che il dato finale dell'Indice IHS PMI dei servizi nel mese di agosto si e' attestato a 51,5 punti in rallentamento dai 57,3 di luglio risultando inferiore alle attese (51,9 punti)..... ULTIME NEWS - 03/09/2020 10:01

Avio +6,5% sui massimi da inizio luglio grazie al ritorno al volo del Vega (il vettore progettato, sviluppato e costruito da Avio), dopo il rinvio di marzo a causa della pandemia COVID-19 e quello di giugno causato da condizioni meteo avverse. Vega ha messo in orbita 7 microsatelliti pesanti tra i 15 e i 150 kg, insieme a 46 CubeSat più piccoli in un singolo volo grazie all'innovativo adattatore del carico utile SSMS (Small Spacecraft Mission Service). I satelliti hanno diverse applicazioni, incluse l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la scienza, la tecnologia e l'istruzione.

