Avvio di ottava positivo a Piazza Affari. FTSE MIB +1,06%

05/10/2020 17:49

Piazza Affari si mostra tonica in avvio di settimana facendo registrare un progresso dell'1,06% con il FTSE MIB. Bene il FTSE Italia All-Share +0,91%, il FTSE Italia Mid Cap +0,79% e il FTSE Italia STAR +0,76%.

Due ore dopo l'apertura di Wall Street gli indici americani sono in rialzo: S&P 500 +1,31%, NASDAQ 100 +1,54%, Dow Jones Industrial +1,31%.

Poste Italiane +4,55% accelera in scia all'operazione Nexi-SIA.

Poste ha il 17,23% di SIA e otterrà pertanto una quota del 5,18% nel nuovo gruppo. Secondo alcuni analisti la rivalutazione della partecipazione dovrebbe generare un capital gain di circa 400 milioni di euro.

Petroliferi in progresso: il greggio è in netto recupero dai minimi di venerdì. Il future dicembre sul Brent segna 41,65 $/barile (da 38,80), il future novembre sul WTI 39,61 $/barile (da 36,63).



Eni +2,97%, Tenaris +0,99%, Saipem +4,62%. Comparto bancario contrstato: Intesa Sanpaolo ha guadagnato il 2,56%, Unicredit l'1,63%, Mediobanca il 3,35%. Sotto tono Banco BPM (-1,04%), in forte calo BPer Banca (-7,37%) nel giorno dell'avvio dell'aumento di capitale da 800 milioni di euro finalizzato a finanziare l'acquisizione degli sportelli UBI-Intesa.

L'a.d. Alessandro Vandelli ha dichiarato a L'economia del Corriere della Sera che BPER si concentrerà su eventuali operazioni di M&A una volta concluso il processo di assorbimento degli sportelli.

Buon avvio di ottava per Telecom Italia +3,8% dopo la positiva performance di venerdì (+1,22% a 0,3398 euro).



Secondo indiscrezioni di stampa il 50% di Open Fiber in mano a Enel potrebbe valere fino a 3 miliardi di euro al netto del debito, ovvero nella parte alta della forchetta dell'offerta di Macquarie. L'uscita di Enel da OF darebbe il via alla creazione di AccessCo, la rete unica in fibra. Giovedì scorso l'a.d.

di Enel Francesco Starace si è incontrato con il Ministro per l'Economia, Roberto Gualtieri, per discutere dell'opportunità di fare una mappatura dei piani cablaggio di Open Fiber e di FiberCop. Telecom e Ardian hanno comunicato venerdì a mercato chiuso di aver perfezionato l'accordo annunciato lo scorso 24 giugno per una parziale condivisione dell'investimento in INWIT.



L'operazione comporta un incasso di 1,35 miliardi di euro per il gruppo telefonico.DiaSorin +3,31% estende il rally partito a inizio settembre e si spinge sui massimi dai primi giorni di giugno. A sostenere gli acquisti sono le notizie relative al pronunciamento del Consiglio di Stato favorevole al gruppo di Saluggia in merito alla richiesta di Technogenetics di sospendere il contratto di fornitura del test sierologico all'Ospedale San Matteo.Si segnalano anche elementi positivi emersi da un recente virtual roadhsow del management e un'intervista dell'a.d. Carlo Rosa in cui lo stesso ha rimarcato l'importanza del mercato cinese (con la recente inaugurazione del polo tecnologico a Shanghai) accanto a quello USA: il manager non teme le crescenti tensioni tra Cina e USA.Molto volatile Nexi +3,14% che dopo la fiammata in avvio di seduta (è arrivata a guadagnare il 7,7% circa), con nuovo massimo storico a 18,19 euro, è scivolata in territorio negativo per poi recuperare.Il balzo iniziale è stato causato dall'annuncio del memorandum of understanding con SIA per l'integrazione dei due gruppi via fusione per incorporazione di SIA in Nexi. Dell'operazione di parlava ormai da mesi con un'accelerazione dei rumor nelle ultime settimane e analoga risposta del titolo in borsa.La flessione dai massimi visti in avvio rappresenta il classico movimento correttivo causato dalle vendite dopo l'ufficializzazione delle indiscrezioni ("buy the rumor, sell the news").Tra gli altri titoli molto bene Marr +4,08%. Il titolo del gruppo leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food sale sui massimi da inizio giugno in scia al comunicato di questa mattina: il terzo trimestre 2020 si è chiuso "con ricavi, seppure in flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea con le previsioni, in significativo recupero rispetto al trimestre precedente e con una performance migliore rispetto a quella del Mercato".I "ricavi totali di MARR nel terzo trimestre, valore gestionale provvisorio, si sono posizionati sopra i 400 milioni di Euro, ovviamente in flessione sul pari periodo dell'anno precedente, circa -20%", meglio del -30% stimabile per l'intero segmento "Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa".

(AC - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online