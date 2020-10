Avvio in calo per il future Eurostoxx 50 con aumento contagi

22/10/2020 09:06

Avvio in calo per il future Eurostoxx 50 che perde lo 0,85% a 3144 punti. Dopo una seduta in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average deprezzatosi mercoledì dello 0,35%), alla riapertura dei mercati europei la tendenza ribassista è proseguita.



La Spagna ha superato il milione di casi di coronavirus, soglia superata anche dalla Francia che diventa quindi il secondo Paese europeo dopo la Spagna come numero di contagi. La Germania ha registrato ieri più di 11mila nuovi casi di Covid 19.

Ancora una volta sotto i riflettori è il dibattito in Usa su nuovi aiuti all'economia colpita dalla crisi del Covid-19.





Avvicinandosi al 3 novembre, data delle elezioni presidenziali, appare sempre più improbabile che si riesca a raggiungere un accordo su un ulteriore piano di stimolo e i mercati continuano a guardare con apprensione alla crescita dei contagi da coronavirus in tutto il mondo.

Mark Meadows, il capo dello staff di Donald Trump, ha dichiarato "Penso che le prossime 24 o 48 ore saranno fondamentali", le due parti si sono incontrate per adesso sulla cifra di 1900 miliardi di aiuti.



Iil segretario del Tesoro Steven Mnuchin e la presidente della Camera dei Democratici Nancy Pelosi, continuano a parlarsi per arrivare all'accordo, il problema è che il Senato a maggioranza Repubblicano continua a rimanere sulle proprie posizioni, verranno approvate solo misure limitate per un ammontare inferiore ai 500 miliardi, un quarto del disegno di legge passato alla Camera da 2200 miliardi.

Intanto il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha peggiorato al 2,2% la stima di contrazione del Pil dell'Asia-Pacific nel 2020 dal declino dell'1,6% dell'outlook di giugno.



Nota positiva resta la Cina, la cui previsione di crescita è infatti stata migliorata all'1,9% dall'1,0% di giugno. Per il Vecchio Continente il Fondo prevede una contrazione nel 2020 del 7%, un dato in miglioramento dal – 8,5% previsto a giugno.

In Germania l'indice Gfk sulla fiducia dei consumatori tedeschi si e' attestato a novembre a -3,1 punti, poco al di sotto delle attese di -2,8 punti e il calo dai -1,7 punti di ottobre (dato rivisto da -1,6 punti).



Il future Eurostoxx ha inviato ieri un segnale preoccupante scendendo al di sotto della trend line rialzista disegnata dal minimo di marzo e passante per quello del 25 settembre, ora in transito a 3210 circa. I massimi di giornata, a 3243, si erano scontrati con le medie mobili esponenziali a 50 e a 100 giorni, che si stanno per incrociare nuovamente al ribasso (segnale di debolezza con la media veloce che taglia dall'alto verso il basso quella più lenta) dopo l'incrocio rialzista del 13 luglio.

I minimi di giornata, a 3164, si erano fermati tuttavia prima di violare quelli del 15 ottobre a 3166, supporto che questa mattina viene tuttavia messo nuovamente sotto pressione.



Una chiusura di seduta al di sotto di 3160, area dove si colloca il primo dei ritracciamenti di Fibonacci (quello del 23,6%) calcolati per il rialzo dai minimo di marzo confermerebbe il segnale ribassista inviato con la violazione della trend line e potrebbe anticipare il proseguimento della discesa almeno fino al ritracciamento successivo, quello del 38,2%, a 2980 circa.

Supporto intermedio a 3046, minimo di giugno.

Solo oltre area 3210 (nel breve resistenze a 3180 e a 3200 punti) sarebbe possibile il test a 3305 della "neckline" del testa spalle ribassista disegnato dal top di giugno e completato il 21 settembre. Senza il superamento della "neckline" la figura resterebbe confermata così come il suo target a 2920 punti circa.

