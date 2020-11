03/11/2020 08:47

Avvio in rialzo per il future Eurostoxx 50 questa mattina, il derivato sale dell'1% circa a 3044 punti. Dopo un avvio d'ottava in netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi lunedì dell'1,60%), alla riapertura degli scambi in Europa la tendenza rialzista si è consolidata mentre tutto il mondo guarda all'appuntamento elettorale Usa, con i cittadini americani chiamati a scegliere il nuovo inquilino della Casa Bianca.



Gli investitori scommettono complessivamente su una vittoria dello sfidante Joe Biden e di conseguenza su maggiori piani di stimolo per l'economia rispetto a quanto potrebbe accadere in caso di riconferma di Donald Trump. Ieri il future Eurostoxx si era fermato con i massimi di quota 3029 sulla base del canale ribassista disegnato dal top del 21 luglio, linea di supporto che era stata violata il 28 ottobre con un gap, questa mattina i prezzi sono riusciti a forzare questa resistenza e a salire in vista del 38,2% di ritracciamento, posto a 3055, del ribasso dal top del 12 ottobre.





In caso di rottura anche di quei livelli atteso il test del livello successivo di ritracciamento, il 50%, a 3100 circa, area critica in quanto coincidente con la "neckline" del testa spalle ribassista disegnato dal massimo di giugno e completato il 27 ottobre. In caso di ritorno al di sopra di questa linea, disegnata tra il minimo del 15 giugno e quello del 25 settembre, le implicazioni negative derivanti dalla presenza del testa spalle (che proietta tutt'ora obiettivi in area 2700) verrebbero negate e si potrebbe tornare a parlare di un uptrend duraturo.Sotto 3023/24 atteso nuovo test di area 3000, supporto successivo il minimo del "martello" del 30 ottobre a 2887 punti.

