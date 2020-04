AXA IM: recessione profonda, ripresa rapida?

Equilibrio bullish: I numeri della pandemia migliorano velocemente (cosi come hanno accelerato all'inizio del contagio), confermando le stime di una ripresa a "V". In questo scenario, le misure messe sul tavolo dalle autorità fiscali e monetarie sono molto probabilmente calibrate in maniera troppo generosa.



Questo potrebbe addirittura alimentare una nuova bolla finanziaria, il che non sarebbe in contrasto con alcune teorie come l'ipotesi della continuità delle bolle.