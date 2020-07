Azionario UE in calo dopo i rialzi di ieri, Covid-19 e crisi spaventano ancora

22/07/2020 09:58

Avvio di seduta in leggero calo per l'azionario europeo dopo il balzo di ieri che ha portato il Dax tedesco praticamente ad azzerare le perdite del 2020. All'attenzione, dopo lo storico accordo europeo sul Next Generation EU, le manovre fiscali antipandemia degli *Stati Uniti *dove la curva dei contagi continua a crescere e per la prima volta il presidente Donald Trump si è fatto fotografare con una mascherina.

Il leader repubblicano della maggioranza al Senato Mitch McConnell ha chiesto una nuova tornata di assegni per gli americani, garanzie pubbliche e denaro per le scuole ($ 105 mld contro i 175 chiesti dai democratici del Senato): dopo l'ignorata proposta democratica alla Camera da 3 trilioni di dollari per il Bill USA, la discussione politica sembra entrare nel vivo anche per i repubblicani, anche perché negli States si contano ormai oltre 3,8 milioni di casi totali di Covid-19 e oltre 141 mila morti e riscattano in molti casi i lockdown.





In Europa il Dax *cede lo 0,41%, il Cac 40 lo 0,9%, il *Ftse 100 *lo 0,54 per cento. L'Ibex 35* perde lo 0,88%, il Ftse Mib lo 0,47 per cento.

In Germania, dove i casi di nuovo coronavirus sono aumentati di 454 unità a 202,799 totali, Continental *ripiega dell'1,34% dopo il balzo di ieri e sottotono appaiono le performance del settore automotive e di quello delle utility (E.On *-1,21%).



Vendite diffuse appesantiscono anche il listino di Parigi dove soffre, oltre al settore automobilistico (*Peugeot *-1,35%), quello della difesa con *Safran *che cede il 2,09%, *Dassault *che perde l'1,42%, *Thales *che segna un ribasso dell'1,49 per cento.

A Madrid appare contrastato il settore bancario spagnolo con acquisti su *BBVA *(+0,25%) e *Caixabank *(+0,38%) e vendite su *Banco Sabadell *(-0,88%) e *Banco Santander *(-0,11%).



La presidente di quest'ultima Ana Botin ha chiesto che l'accordo europeo per il Fondo per la Ripresa dovrebbe diventare un'occasione per avviare un concreto completamento dell'unione bancaria e per l'inizio di una serie fase di consolidamento del mercato con delle fusione cross-border europee.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online