Balzo in avanti per il future Eurostoxx, Biden è in vantaggio su Sanders

04/03/2020

Balzo in avanti per il future Eurostoxx in avvio. Future Eurostoxx 50 in rialzo dell'1,55% circa a 3380 punti. Martedì la Fed ha tagliato i tassi benchmark di 50 punti base in un range compreso tra l'1,00% e l'1,25% in una mossa d'emergenza arrivata con due settimane d'anticipo rispetto al previsto meeting del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie) di 17-18 marzo.

"Il virus e le misure che vengono adottate per contenerlo peseranno sicuramente per qualche tempo sull'attività economica, sia qui che all'estero", ha ammesso il chairman Jerome Powell. La reazione dei mercati ieri è stata fredda, con gli indici Usa in forte calo, questa mattina tuttavia si assiste ad un valutazione positiva dell'intervento della Fed anche perchè altri soggetti istituzionali si stanno muovendo nella stessa direzione: l'equivalente della banca centrale di Hong Kong ha tagliato i tassi, la Corea del Sud ha stanziato 10 miliardi di dollari circa a sostegno dell'economia, India e Filippine si sono dette pronte a fare il necessario per contrastare a livello economico gli effetti dell'epidemia.





Fari puntati anche sul fronte della politica Usa: dal super martedì delle primarie democratiche emerge che Joe Biden è in rimonta su Bernie Sanders, il candidato che spaventa i mercati (mentre Mike Bloomberg è tagliato fuori dalla corsa). Sul grafico del future Eurostoxx 50 si è disegnato nelle ultime tre sedute un potenziale testa spalle rialzista, figura che potrebbe fornire la base per un tentativo di rimbalzo dopo il crollo subito dai massimi di febbraio.Il testa spalle verrebbe pero' completato solo oltre i 3460/65 punti, fino a quel momento il rimbalzo dovrà essere considerato fragile. Oltre 3460/65 invece obiettivi a 3510 almeno, resistenza successiva a 3630. Sotto area 3300 l'ipotesi di essere in presenza di una figura rialzista in formazione perderebbe credibilità, atteso in quel caso un nuovo test dei minimi di inizio mese a 3253 punti.

