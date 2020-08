Bancari in netta flessione dopo i verbali Fed: FTSE Italia Banche -1,7%

OREILLY AUTOMOTIVE INC NEW

Market of the Week: Tech Growth

Bancari in netta flessione, annullano il rialzo di ieri: l'indice FTSE Italia Banche segna -1,7%. Anche il settore del credito viene penalizzato dalle indicazioni giunte dai verbali dell'ultima riunione del FOMC (Fed) pubblicati ieri sera: è emersa la preoccupazione di molti componenti del comitato per la stabilità finanziaria, se la pandemia dovesse durare a lungo: "l'attuale crisi di salute pubblica peserà duramente sull'attività economica, sull'occupazione e sull'inflazione nel breve periodo, ponendo rischi considerevoli all'outlook economico di medio termine". La Fed sta prendendo in considerazione modifiche alla sua politica monetaria che potrebbero portare la banca centrale americana ad applicare aggressive misure di stimolo molto più a lungo di quanto preventivato. A Milano Mediobanca -2,5%, Banco BPM -2,4%, UniCredit -2,3%, BPER Banca -2,1%, Intesa Sanpaolo -1,8%.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK