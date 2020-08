Banco di Sardegna, approvata la relazione finanziaria semestrale

05/08/2020 10:59

Il Consiglio di Amministrazione del *Banco di Sardegna *(gruppo Bper), riunitosi il 4 agosto 2020 sotto la Presidenza di Antonio Angelo Arru, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata della subholding (Banco di Sardegna e Società controllate) riferita al 30 giugno 2020.

Nel corso del semestre, il Banco di Sardegna, per fronteggiare l'impatto causato dalla pandemia Covid-19 e tutelare la salute dei propri dipendenti e clienti, ha prontamente adottato tutte le misure previste, tempo per tempo, dalle disposizioni normative emanate sia dal Governo sia dalla Regione e dai Comuni, garantendo, allo stesso tempo, il servizio alle imprese e alle famiglie e la messa in campo degli strumenti finanziari previsti dai diversi Decreti Legge Governativi.





L'evoluzione dell'attivo conferma il generale consolidamento dei finanziamenti in essere per effetto delle moratorie e della cristallizzazione dei fidi accordati, mentre sono in aumento le nuove concessioni previste tanto dal decreto liquidità del governo quanto dalle altre misure emesse dalla Regione e dal Banco stesso con l'iniziativa "Sardegna fronte comune".

Dal lato della raccolta, trova conferma la preferenza della clientela per le forme più liquide.

I tassi di mercato si mantengono ai minimi storici, con l'effetto di rinviare la ripresa del margine d'interesse. L'andamento negativo dei mercati nel comparto dell'intermediazione titoli e le difficoltà causate dalla pandemia nel collocamento dei servizi di terzi hanno condizionato negativamente l'andamento delle commissioni nette.



Sul fronte dei costi di funzionamento si conferma il trend in riduzione, mentre il costo del rischio di credito è in contenimento nonostante le maggiori rettifiche prudenziali conseguenti all'emergenza sanitaria.

Risultati di conto economico consolidato dei primi sei mesi del 2020

Il *margine di interesse si attesta a 97,3 milioni (-6,9% a/a).

Il dato, al netto delle componenti IFRS 9 pari a 6,2 milioni, perviene a 91,1 milioni mostrando una riduzione di circa 6 milioni (- 6,1%) rispetto a giugno 2019.

Le *commissioni nette *raggiungono i 68,3 milioni, in calo di 1,7 milioni (-2,4%) per effetto anche degli impatti sull'andamento commerciale causati dalla crisi sanitaria.



La dinamica è condizionata dalla contrazione dei proventi da Collocamento di titoli e da Distribuzione di servizi di terzi, che scendono rispettivamente di 1,4 milioni (-12,3%) e 2,5 milioni (-18,7%). Salgono i ricavi da commissioni per tenuta e gestione dei conti correnti che crescono di 1,4 milioni (+7,6%) e degli altri servizi, in aumento di 1 milione (+7%).



Positivo per 25,6 milioni l'apporto dell'*attività di negoziazione sui mercati finanziari *rispetto ai 2,4 milioni di giugno 2019 (+23,2 milioni), per effetto delle plusvalenze da cessioni realizzate in alcune finestre favorevoli nel periodo.

Il *margine di intermediazione *perviene così a 191,1 milioni, in crescita di 14,2 milioni (+8%) rispetto a giugno 2019.





Le *rettifiche di valore nette per rischio di credito *ammontano a 21,9 milioni in calo di 9,7 milioni rispetto a giugno 2019. Il dato comprende sia gli effetti dell'evoluzione del piano di derisking di Gruppo, che ha portato alla riduzione dello stock di NPE, sia maggiori rettifiche per 11,4 milioni appostate a seguito del peggioramento del quadro economico generato anche dall'emergenza Covid-19.



I *costi operativi *si portano a 126 milioni, stabili rispetto a un anno prima. In tale ambito, le *rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali *pervengono a 8 milioni (+0,8 milioni). Le *spese per il personale *si attestano a 73,4 milioni (+0,1%), mentre le altre spese amministrative, pari a 58,9 milioni, calano di 3,3 milioni (-5,2%) principalmente per effetto di minori spese per servizi ICT (-2,3 milioni), amministrative (-1,2 milioni) e per addestramento e rimborsi al personale (-0,7 milioni).





Neutro l'impatto nel periodo degli accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri. Gli *altri proventi netti di gestione *si posizionano a 14,2 milioni in leggera crescita (+0,6%) rispetto al primo semestre 2019.

Il risultato del periodo, al netto di imposte pari a 10 milioni, è positivo per 33 milioni e si confronta con l'utile di 20,2 milioni di giugno 2019.



Lo stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2020 *

I *finanziamenti netti in bonis verso la clientela, che rappresentano il 92,7% del totale, salgono a 6,6 miliardi, in aumento di 102 milioni rispetto a fine dicembre 2019 (+1,6%). Positivo l'andamento del comparto mutui *(+148 milioni, +3,1%) che con 4,9 miliardi rappresentano il 69,4% del totale dei finanziamenti.



I nuovi *mutui casa erogati nel semestre hanno raggiunto i 220 milioni. Anche i *conti correnti *salgono del 4,3% rispetto a dicembre 2019 e si attestano a 845 milioni, con un'incidenza sull'intero portafoglio in bonis del 12,9%.

I crediti deteriorati lordi *scendono a 868,7 milioni, in diminuzione dell'11,3% rispetto a dicembre 2019 e sono presidiati da rettifiche per 397,3 milioni, che portano il *valore netto *a 471,5 milioni, in riduzione di quasi 24 milioni.



L'indice di copertura dei finanziamenti deteriorati *si porta dal 49,4% del 2019 agli attuali 45,7%; tra questi la copertura delle sole *sofferenze *è pari al 55,2%, con un rapporto delle sofferenze nette sul totale dei finanziamenti netti pari al 3,1%. Per gli *UTP *il grado di copertura si attesta al 36,7% dal 34,8% di fine anno, con un'incidenza netta sul totale dei finanziamenti al 2,9%.



Il dato cumulato NPL netti/Finanziamenti netti scende al 6,7%.

I *titoli in portafoglio *ammontano a 1,6 miliardi (-1,8%). La voce comprende principalmente titoli di Stato italiani per 1,2 miliardi.

I *finanziamenti interbancari netti *registrano un saldo positivo di circa 1,9 miliardi, in aumento di 593,3 milioni rispetto alla fine dell'esercizio 2019.



La raccolta diretta da clientela, al netto dei pronti contro termine, si posiziona a 9,9 miliardi in aumento del 2,4% e in crescita del 10,4% rispetto ai 9 miliardi di un anno prima. Più in dettaglio, i conti correnti salgono a 9,2 miliardi (+315,5 milioni rispetto a fine 2019) con un'incidenza sul totale dell'aggregato pari al 92,6%, mentre i depositi a risparmio scendono a 342,3 milioni, registrando un calo nel semestre del 3,3%.



Il comparto obbligazionario si porta a 157,1 milioni (-66,8 milioni su fine anno), con un peso percentuale sul totale dell'aggregato pari all'1,6%. La *raccolta indiretta *assomma a 5,4 miliardi, in calo da inizio anno del 4,1% (+7,8% a/a) per l'effetto mercato causato dalla crisi economica indotta anche dall'emergenza sanitaria globale Covid-19; nel dettaglio, la componente gestita, che costituisce la parte preponderante dell'aggregato, si attesta a quasi 3 miliardi, con i fondi comuni di investimento a 2,6 miliardi, in calo nel primo semestre 2020 del 5,2%.



In crescita la componente assicurativa del ramo vita che raggiunge gli 877 milioni (+5,1% su fine anno), mentre l'amministrata si porta a 1,5 miliardi (-8%).

Il *patrimonio netto consolidato *si attesta a 949,9 milioni in aumento, rispetto a fine esercizio 2019, del 3,6% (+33,4 milioni).

Risultati di gestione individuali del Banco di Sardegna S.p.A.



*Con riguardo alle grandezze patrimoniali* del Banco, la raccolta complessiva *si attesta a quasi 15,3 miliardi (stabile su dicembre 2019, +8,4% a/a). In particolare, la *raccolta diretta da clientela sale a quasi 10 miliardi (+2,4% su dicembre 2019, +8,8% a/a), mentre l'indiretta si attesta a 5,4 miliardi (-4,1% rispetto a dicembre 2019, +7,8% su giugno 2019).



I finanziamenti netti in bonis salgono a 6,6 miliardi, in aumento di 100,8 milioni rispetto a fine dicembre 2019 (+1,6%), mentre i crediti deteriorati netti scendono di 24 milioni portandosi a 471,5 milioni. L'indice di copertura dei deteriorati si attesta al 45,7%, rispetto al 49,4% di fine anno 2019.

Le sole sofferenze sono presidiate da accantonamenti nella misura del 55,2%, mentre la copertura degli UTP sale al 36,7% rispetto al 34,8% della fine del 2019.

Gli *indicatori di solidità patrimoniale *del Banco di Sardegna si confermano tra i migliori del sistema e sono largamente superiori ai requisiti normativi: CET 1 Ratio Phased-in al 30,26% e Tier 1 Ratio Phased-in al 30,47%.



Inoltre, la forte posizione di liquidità garantisce ampi spazi di crescita per lo sviluppo di nuove attività e per l'erogazione del credito.

Dal punto di vista reddituale, il margine di interesse si attesta a 97,3 milioni, in calo del 7% rispetto al dato di giugno 2019. Le commissioni nette, raggiungono i 68,3 milioni, in diminuzione di 1,7 milioni.

Positivo per 25,5 milioni il risultato netto della finanza, principalmente per effetto delle plusvalenze da cessione realizzate nel periodo. Le rettifiche di valore nette per rischio di credito scendono a 21,9 milioni rispetto ai 31,5 milioni del giugno 2019. I costi operativi si confermano stabili a 127 milioni.





Si determina, pertanto, un utile lordo di 42,7 milioni che, al netto di imposte per 9,7 milioni, genera un utile netto del periodo di quasi 33 milioni, a raffronto con i 18,5 milioni del primo semestre 2019.

*Principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo

*In data successiva alla chiusura del periodo non sono emersi fatti significativi tali da influire sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e delle sue controllate.



In data 7 luglio 2020, facendo seguito a quanto comunicato al mercato il 18 giugno 2020, il Gruppo BPER Banca ha concluso la cessione a un investitore istituzionale del 95% delle tranche mezzanine e junior dei titoli emessi nell'ambito della cartolarizzazione di sofferenze "SPRING".

A seguito di detto collocamento, BPER Banca, Banco di Sardegna e Cassa di Risparmio di Bra hanno proceduto al deconsolidamento del portafoglio di sofferenze "SPRING".



