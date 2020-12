Bce, Lagarde: acquisti Pepp flessibili

10/12/2020 15:02

La presidente della Bce Christine Lagarde ha dichiarato che l'economia si contrarrà di nuovo "in modo significativo" nell'ultima parte dell'anno. Fino a quando il vaccino non sarà ampiamente distribuito, l'economia dovrà affrontare un periodo turbolento, ha sottolineat Lagarde dopo la riunione di politica monetaria in cui sono state approvate diverse modifiche.

I dati economici in arrivo indicano un forte impatto nell'ultimo trimestre dell'anno, più pronunciato del previsto e con un impatto notevle sul settore dei servizi, particolarmente colpito dalle nuove restrizioni alla mobilità.



Per quanto riguarda l'evoluzione dell'inflazione, indica che è rimasta su livelli molto bassi.

"Dopo una forte contrazione nella prima metà del 2020, il PIL reale nell'area dell'euro è rimbalzato fortemente e nel terzo trimestre è aumentato del 12,5% su base trimestrale, sebbene sia rimasto ben al di sotto dei livelli pre-pandemici.

Ci si aspetta che la seconda ondata di pandemia e la associata intensificazione delle misure di contenimento osservate da metà ottobre provochino un ulteriore calo significativo dell'attività nel quarto trimestre, sebbene in misura molto inferiore a quella osservata nel secondo trimestre di quest'anno.

La BCE ha rivisto anche le previsioni economiche e ha ridotto le aspettative di ripresa per i prossimi anni: l'economia è prevista in crescita del 3,9% entro il 2021 rispetto al 5% delle previsioni di settembre e del 4,2% nel 2022 rispetto al 3,2% precedente.



Inoltre, la BCE ha ulteriormente abbassato le sue prospettive di inflazione. Per quest'anno crede che finirà allo 0,2% e rimbalzerà all'1% entro la fine del 2021."Ci vorrà del tempo prima che il vaccino determini un'importante immunità nella società, nel frattempo i rischi per l'economia e la salute continueranno a essere presenti ...Questa valutazione si riflette nelle nostre proiezioni", ha spiegato Lagarde.Lagarde ha però voluto sottolineare che il programma di acquisto Pepp continuerà ad essere utilizzato in modo flessibile, consentendo alla Bce di acquistare più obbligazioni dalle regioni che stanno vivendo i maggiori problemi, come la Spagna o l'Italia.

