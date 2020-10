Bce, Lagarde: il cambiamento climatico influenzerà la politica monetaria

La Borsa di New York ha aperto la prima seduta della settimana in rialzo sulle speranze di un compromesso tra democratici e repubblicani per l'approvazione di un nuovo piano di aiuti prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre..... ULTIME NEWS - 19/10/2020 16:03

