BF: nel semestre balzo dei ricavi, ma il rosso sale a € 1,5 mln

Il Consiglio di Amministrazione di B.F., presieduto da Rossella Locatelli, ha approvatola Relazione finanziaria semestraleconsolidata al 30giugno2018,che sarà resadisponibile nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel sito della Società (sezione Investor Relations–Bilanci e relazioni) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".



*PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2018

*La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018 si riferisce alla capogruppo B.F. e alle controllate Bonifiche Ferraresi Società Agricola (Bonifiche Ferraresi), S.I.S. Società Italiana Sementi (SIS), B.F.



Agro-Industriale e Leopoldine, la società costituita in data 17 aprile 2018, per effetto del perfezionamento dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Bonifiche Ferraresi ed in particolare di 21 immobili di proprietà della stessa situati in Toscana, con lo scopo di realizzare il recupero e la valorizzazione di tali immobili.

Il perimetro del bilancio consolidato al 30 giugno 2017 comprendeva B.F. e Bonifiche Ferraresi.

Il *valore della produzione *si è attestato nel primo semestre 2018 a circa 35 milioni di Euro, contro i 14,2 milioni di Euro del primo semestre 2017, con un incremento pari al 146%. La crescita è da imputare all'ingresso di *SIS *nel perimetro di consolidamento (14,8 milioni di Euro nel primo semestre 2018), all'avvio dell'attività industriale di trasformazione e vendita di prodotto confezionato (5 milioni di Euro nel primo semestre 2018) e allo sviluppo ed entrata a regime dell'attività zootecnica (6,4 milioni di Euro nel primo semestre 2018, con un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo del2017).

L'*EBITDA *è pari a 1,7 milioni di Euro, in linea con ilprimo semestre 2017, pur rilevandosi una sua diversa composizione e, più specificatamente,la riduzione del contributo del settore agricolo, controbilanciata dall'apporto del settore zootecnico edi quelloindustriale.





L'EBIT *è negativo di 0,9 milioni di Euro ed è inferiore a quello del primo semestre 2017 di 1,4 milioni di Euro, primariamente a causa dell'incremento degli ammortamenti di Bonifiche Ferraresi e di SIS, riconducibili all'entrata in funzione dei nuovi investimenti.

Il risultato della gestione finanziaria del primo semestre 2018 è in linea con quello dello stesso periodo del 2017: agli interessi passivi rilevati nel 2017 sul *prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da CdP Equity, poi convertito in capitale di B.F., si sono sostituiti gli interessi passivi maturati sui debiti finanziari di SIS.



Corrispondentemente il risultato ante imposte del primo semestre 2018 è inferiore a quello del primo semestre 2017di 1,4 milioni ed il risultato netto è negativo di 1,5 milioni di Euro contro un risultato netto negativo di 19 mila Euro del primo semestre 2017.

L'indebitamento finanziario netto *è passato da 22 milioni di Euro al 31 dicembre2017 a 34 milioni al 30 giugno 2018: l'incremento è da imputare alla provvista di risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Industriale 2018-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 30 maggio 2018, in attesa di dare esecuzione all'operazione di *aumento di capitale sociale, come deliberato dall'Assemblea dello scorso 11 luglio 2018.





*FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In data 11 luglio 2018 l'Assemblea degli Azionisti di B.F. si è riunita in sede straordinaria e ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da esercitarsi entro 36 mesi, per un ammontare massimo di *Euro 150.000.000 (incluso eventuale sovrapprezzo) mediante emissione di massime n.



75.000.000 nuove azioni prive del valore nominale riservate in opzione agli azionisti. L'aumento di capitale è finalizzato a dare attuazione al Piano Industriale 2018-2020.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online