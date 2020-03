Biesse: utile netto -70,3% a 13 mln nel 2019, no dividendo

13/03/2020 15:42

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. - società attiva nel mercato delle macchine e dei sistemi per la lavorazione del legno, vetro/pietra e materiali avanzati quotata al segmento STAR di Borsa Italiana ha approvato durante la riunione tenutasi a Pesaro in data odierna il progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiusosi il 31.12.2019.



I risultati consolidati conseguiti dal Gruppo Biesse durante i 12 mesi del 2019 sono stati i seguenti:

• Ricavi netti 705,9 milioni di Euro (-4,8% rispetto al pari periodo del 2018)

• Valore Aggiunto 297,8 milioni di Euro (-3,1% rispetto al pari periodo del 2018) incidenza 42.2%

• EBITDA 77,0 milioni di Euro (-17,2% rispetto al pari periodo del 2018) incidenza 10,9%

• EBIT (ante eventi non ricorrenti) 39,6 milioni di Euro (-41,5% rispetto al pari periodo del 2018) incidenza 5,6%

o EBIT (post eventi non ricorrenti) 29,6 milioni di Euro (-53,5% rispetto al pari periodo 2018)

• Utile ante-imposte 23,4 milioni di Euro (-59,8% rispetto al pari periodo del 2018) incidenza 3,3%

• Utile netto 13,0 milioni di Euro (-70,3% rispetto al pari periodo del 2018) incidenza 1,8% – tax rate 44,5%

Posizione Finanziaria Netta:



Al 31 Dicembre 2019 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulta negativa per 18,6 milioni di Euro con un impatto di 26,6 milioni di Euro derivante dall'applicazione dell'IFRS 16.(al netto dell'IFRS la posizione finanziaria sarebbe positiva per 8,0 milioni di Euro).



Gli investimenti di Gruppo, sempre al netto degli effetti IFRS, sono pari a 42 milioni di Euro. Pagati dividendi ordinari lo scorso Maggio agli azionisti Biesse per un totale di 13,1 milioni di Euro (0,48 centesimi per azione).

Breakdown dei ricavi: geografico/divisionale



Dal punto di vista geografico le vendite nette di Gruppo (ricavi consolidati) sono ripartite a fine Dicembre 2019 nelle seguenti macro-aree:

• Europa Occidentale 47,2% (44,8% nel 2018) -di cui Italia 16,2% (18,5% nel 2018)

• Europa Orientale 12,6% (13,4% nel 2018)

• Nord America 21,3% (16,2% nel 2018) con un incremento annuale dei volumi del 27,9%

• Asia Pacifico 15,0% (22,2% nel 2018)

• Resto del Mondo 3,8% (3,5% nel 2018)

Per quanto riguarda il peso delle principali divisioni di business:

• Divisione legno 71,8% (71,7% nel 2018)

• Divisione vetro/pietra 18,3% (17,4% nel 2018)

• Divisione meccatronica (ante elisioni) 11,9% (13,0% nel 2018)

Situazione Patrimoniale:



Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 Dicembre 2019 ammonta a 218,7 milioni di Euro (219,5 milioni di Euro al 31 Dicembre 2018).



Il Capitale Investito Netto a fine 2019 ammonta a 237,3 milioni di Euro (194,1 milioni di Euro al 31 Dicembre 2018).

Contesto economico – entrata ordini:

Il contesto internazionale presenta evidenti e rilevanti connotati di instabilità che influenzano negativamente le prospettive di breve e medio periodo.

Incertezze e paure generalizzate che non possono non avere inevitabili ed ampie ricadute anche sulle aspettative di Biesse, peraltro già esposte al progressivo degrado del sentiment economico-finanziario mondiale. L'entrata ordini complessiva per il Gruppo Biesse (solo macchine) nel 2019 è diminuita del 17% rispetto il 2018, mentre, sempre a fine 2019 il portafoglio ordini ammonta a 197 milioni di Euro (-12.8% rispetto al pari periodo 2018).



Il continuo evolversi negativo dei più recenti avvenimenti sta purtroppo producendo un'importante accelerazione delle ripercussioni sociali ed economiche che coinvolgono tutti i mercati internazionali. Questo non può che acuire le difficoltà con cui Biesse -a prescindere dalla propria solidità finanziaria e dei propri sforzi organizzativi- si sta confrontando.



Dividendi:

Tenuto conto del progressivo deterioramento del contesto attuale, con un' evidente e sempre maggiore incertezza economica-sociale, il Consiglio di Amministrazione di Biesse ha prudenzialmente deciso di non procedere con il pagamento del dividendo ordinario.

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online