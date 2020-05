Bollettino economico Bce: contrazione economica senza precedenti

14/05/2020 10:33

"L'area dell'euro sta affrontando una contrazione economica che per entità e rapidità non ha precedenti in tempi di pace. Le misure adottate per il contenimento della diffusione del coronavirus (COVID-19) hanno provocato un arresto di gran parte dell'attività economica in tutti paesi dell'area dell'euro e su scala mondiale".

Inizia così il bollettino economico pubblicato oggi dalla Banca centrale Europea (Bce) nel quale si evidenzia un drastico calo degli indicatori del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese, suggerendo una netta contrazione della crescita economica e un forte deterioramento delle condizioni nel mercato del lavoro.



Data l'elevata incertezza sulle dimensioni finali effettive delle ricadute economiche, gli scenari di crescita elaborati dagli esperti della Bce indicano che quest'anno il "Pil dell'area dell'euro potrebbe far registrare una caduta tra il 5 e il 12%, su cui incideranno in modo decisivo la durata delle misure di contenimento e il buon esito delle politiche di attenuazione delle conseguenze economiche per imprese e lavoratori".



Il Consiglio direttivo è determinato a continuare a sostenere l'economia dell'area dell'euro di fronte alle attuali disfunzioni economiche e all'accresciuta incertezza. Nel complesso, le misure incisive e mirate di politica monetaria adottate dall'inizio di marzo hanno fornito un sostegno essenziale all'economia dell'area dell'euro, in special modo ai settori più esposti alla crisi.In particolare, esse agevolano le condizioni di liquidità e contribuiscono al flusso del credito a favore di famiglie e imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese (PMI), nonché al mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli per tutti i settori e in tutti paesi. In ogni caso, il Consiglio è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per far sì che l'inflazione converga stabilmente verso l'obiettivo perseguito, coerentemente con l'impegno a favore della simmetria.

(CC - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online