Borsa Italiana in calo, male Prysmian e FCA

28/06/2018 14:48

In ripiegamento nel pomeriggio l'azionario italiano ed europeo. A Piazza Affari il *Ftse Mib *segna -0,78%, il FTSE Italia All share -0,71%, il FTSE Italia Mid Cap -0,19% e il FTSE Italia Star -0,61 per cento.

Il rendimento del BTP decennale italiano segna un rialzo di 3 punti base al 2,83 per cento.

Lo yield del Bund tedesco cede 2 punti base e torna allo 0,31 per cento. Di conseguenza lo *spread BTP/Bund *si riporta a quota 252 punti base.

Permangono sui mercati tensioni collegate ai timori della politica protezionistica degli Stati Uniti. Nel pomeriggio comincer? la due giorni del delicato Consiglio Europeo chiamato a valutare dossier importanti come l'immigrazione e le riforme economiche dell'Eurozona.





A Piazza Affari il credito si mantiene in territorio positivo dopo gli ultimi ribassi con un Ftse Italia Banche *in recupero dello 0,9 per cento.

Bene *Unicredit *(+1,44%) che si appresta a salire al 10,3% di Kepler Cheuvreux con la quale rafforza dunque l'alleanza strategica europea e mondiale sui mercati azionari.



Bene anche *Intesa (+0,86%) e *Banco BPM *(+1,38%) che potrebbe valutare secondo l'ad Giuseppe Castagna operazioni straordinarie dalla fine del 2019 al termine del previsto derisking del gruppo.

Gli acquisti premiano anche *Banca Carige *(+2,56%) al centro dell'attenzione per le tensioni sulla governance che hanno portato alle dimissioni del presidente e di un consigliere.





Male Prysmian (-4,12%). Il cda del colosso dei cavi ieri sera ha comunicato al mercato i termini finali per l'aumento di capitale da circa 500 milioni di euro. Il prezzo di emissione delle nuove azioni ? stato fissato a 15,31 euro quindi con uno sconto del 25,82% sul prezzo teorico ex diritto.

La seduta si dimostra difficile anche per tutto il comparto delle quattro ruote europee con un indice di settore STOXX Europe 600 Automobiles & Parts in calo del 2,47 per cento.



Pesano ancora i timori di nuovi dazi sulle vetture importate negli Stati Uniti dall'Europa e Ferrari, che produce solamente in Italia, ne risente con una flessione del 3,38 per cento. In pesante ribasso anche FCA (-4,28%) e va segnalato che Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, ha chiesto un intervento di Cassa Depositi e Prestiti nel dossier di Magneti Marelli, la societ? della componentistica che FCA si appresta a scorporare e che, secondo rumors riportati oggi anche da MF, potrebbe dovere assorbire nuovo debito per 2 miliardi di euro circa.

*Telecom Italia *cede l'1,33%: sembra che il nuovo concorrente Iliad in un solo mese abbia registrato circa 250 mila richieste di portabilit?, cui andrebbero aggiunte le nuove SIM.





*STM *ritorna in pesante rosso (-4,87%).

Appena sotto il riferimento invece *Mediaset *(-0,03%) la cui assemblea ieri ha nominato il nuovo cda confermando Fedele Confalonieri al vertice del gruppo. Mediaset punta alla creazione (da una posizione di maggioranza) di un polo europeo della tv generalista, anche se non ci sono trattative concrete in corso.

All'assemblea di ieri ? stato vietato l'accesso di Simon Fiduciaria, in rappresentanza del 19,9% conferito da Vivendi.

