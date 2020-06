Borsa Italiana in leggero rialzo: bene Ubi Banca e Ferragamo

18/06/2020 10:00

Avvio di seduta positivo per Borsa Italiana nel contesto listini europei indeboliti dai timori globali sulla seconda ondata della pandemia e dalle novità in proposito provenienti da Cina, Brasile e Stati Uniti. Il *Ftse Mib *guadagna lo 0,2 per cento.

Lo *spread *BTP/Bund si pone a 179 punti base con un rendimento del BTP decennale italiano in calo di un punto base all'1,41 per cento.

Attesa oggi per le decisioni di politica della Banca d'Inghilterra. In Italia prosegue la polemica politica e si allarga alle parti sociali, proseguono gli Stati Generali, si fanno sempre più fosche le prospettive sull'economia e l'occupazione.

A Milano si segnalano i cali del comparto petrolifero con *Eni *che cede lo 0,49% e *Saipem *che perde lo 0,71% mentre le quotazioni del greggio sui mercati internazionali appaiono fragili alla luce dei timori collegati al Covid-19.



Oggi il quotidiano MF riporta di rimborsi ad Eni da parte del Venezuela in barili di greggio: crediti da 800 milioni di euro a fine marzo (quindi ora leggermente scesi) sarebbero pagati in petrolio da Pdvsa.

Sottotono anche *FCA *(-0,26%) che, dopo i recenti dati molto negativi delle immatricolazioni europee, ha registrato ieri l'annuncio di una indagine approfondita dell'Antitrust UE sulla prevista fusione con la francese PSA (Peugeot -0,88%): Bruxelles teme che il merger impatti sulla concorrenza nel settore dei veicoli commerciali.





Performance positive invece per il credito con il Ftse Italia Banche, che recupera lo 0,32 per cento. Bene *Intesa *(+0,29%) mentre *Unicredit *tratta sotto il riferimento (-0,01%) e *Ubi Banca *guadagna lo 0,95%. Rappresentanti di Intesa e Ubi dovrebbero riferire all'Antitrust sul tema dell'offerta della prima sulla seconda.



Molto bene *Mps *(+1,08%) dopo che MF ha riferito che a fine mese il progetto di scissione in bad bank e good bank dovrebbe arrivare alla Bce.

*Pop Sondrio *(+2,35%) ha annunciato la cessione di sofferenze per un miliardi di euro inviando un positivo segnale a tutto il mercato.

Atlantia *perde un altro 0,24%: il governo punta a chiudere in fretta il dossier delle concessioni.



L'alternativa alla revoca sarebbe l'ingresso con quote di maggioranza di CDP ed F2i in Autostrade e forse con una piccola quota in Atlantia.

Astaldi *guadagna il 2,2%: il gruppo ha perso 72 milioni di euro nel 2019 e conferma l'impegno nel proseguimento del piano concordatario. L'attività del colosso delle infrastrutture mostra segnali di ripresa.



Nel fashion *Ferragamo *guadagna l'1,62% e *Moncler *cede lo 0,2 per cento.

