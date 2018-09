25/09/2018 09:54

Borsa italiana migliore in Europa: bene bancari e Leonardo. FTSE MIB +0,94%.

*Il FTSE MIB segna +0,94%, il FTSE Italia All-Share 0,82%, il FTSE Italia Mid Cap +0,08%, il FTSE Italia STAR +0,20%.

Mercati azionari europei positivi:* Euro Stoxx 50 +0,2%, FTSE 100 +0,1%, DAX invariato, CAC 40 +0,2%, IBEX 35 +0,6%.

Future sugli indici azionari americani stabili: S&P 500 +0,1%, NASDAQ 100 invariato, Dow Jones Industrial invariato.

Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,35%, NASDAQ Composite +0,08%, Dow Jones Industrial -0,68%.

Mercato azionario giapponese positivo, il Nikkei 225 stamattina ha chiuso a +0,29%. Borse cinesi in ribasso: l'indice CSI di Shanghai e Shenzhen poco fa ha terminato a -0,90%, Hong Kong oggi è chiusa per festività.

Avvio positivo per i bancari italiani, reagiscono ai cali di ieri: l'indice FTSE Italia Banche segna +1,6% contro il +0,8% dell'EURO STOXX Banks. In evidenza UniCredit (+2,2%), Intesa Sanpaolo (+1,3%), BPER Banca (+1,9%), UBI Banca (+1,5%).



Il comparto è sostenuto dalla flessione dei rendimenti: il BTP decennale rende il 2,85%, -7 bp rispetto alla chiusura di ieri, con spread sul Bund a 231 bp (-11). *Una fonte governativa sentita da Reuters riferisce che l'orientamento dell'esecutivo è quello di tenere il deficit/PIL 2019 sotto il 2% (cosa gradita ai mercati) e che il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua a insistere sull'1,6%.

Leonardo (+3,7%) in forte rialzo grazie alla notizia della decisione della U.S.



Air Force *di selezionare l'elicottero MH-139, basato sull'AW139 (prodotto dal gruppo guidato da Alessandro Profumo) e offerto da Boeing in qualità di prime contractor, per la sostituzione della flotta di UH-1N "Huey". Il programma dell'aviazione militare USA comprende fino a 84 elicotteri, sistemi di addestramento e il relativo equipaggiamento per il supporto logistico, per un valore di circa 2,4 miliardi di dollari.

Proseguono gli acquisti sui petroliferi in scia al rally del greggio: toccati nuovi massimi di periodo (da luglio per il WTI, da fine 2014 per il Brent).



Il future dicembre sul Brent segna 80,80 $/barile, il future novembre sul WTI segna 72,20 $/barile. Saipem (+2,7%, massimi da inizio 2017) si conferma la più brillante, seguita da Eni (+0,9%) e Tenaris (+0,8%).

FCA (+1,1%) in territorio positivo. Moody's ha confermato il Corporate Family Rating di FCA N.V.

a "Ba2" e ha migliorato l'outlook a positivo da stabile.

*Go Internet (+7,8%) in deciso progresso: l'asta per le frequenze 5G sta andando molto bene, mettendo in evidenza il valore dei diritti *d'uso nelle Marche e in Emilia Romagna delle frequenze nella banda 3,5 GHz (tra quelle scelte per lo sviluppo del 5G) per i quali il gruppo di Gubbio ha ricevuto conferma della proroga fino al 31 dicembre 2029.

Gli appuntamenti macroeconomici in agenda oggi: alle 10:00 bilancia commerciale (extra-UE) Italia.

Negli USA alle 15:00 indice FHFA (prezzi abitazioni) e indice S&P-Case/Shiller (prezzi abitazioni), alle 16:00 indice fiducia consumatori (Conference Board), alle 22:30 scorte settimanali petrolio (API).

