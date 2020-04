Borsa Usa: avvio di settimana positivo, il petrolio torna a scendere

27/04/2020 16:05

La Borsa di New York ha aperto la seduta in rialzo. Il Dow Jones guadagna lo 0,5%, l'S&P 500 lo 0,8% e il Nasdaq Composite l'1%. Mentre in gran parte delle zone del mondo colpite dall'epidemia di coronavirus iniziano i tentativi di uscire dal lockdown, prosegue il declino dei corsi del greggio (Wti 26,92% a 12,38 dollari al barile): il principale problema per il settore, che deve confrontarsi con la contrazione della domanda (30% il crollo registrato settimana scorsa), è ora la mancanza di spazio fisico per lo stoccaggio della materia prima.



Negli Stati Uniti dopo Georgia, Oklahoma, Alaska e South Carolina anche Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana e Tennessee si preparano ad una ripresa parziale delle attività economiche.

Vendite sul comparto energetico.

Tra i titoli in evidenza Embraer -11%. Boeing ha comunicato sabato di avere annullato l'accordo per la costituzione di una joint venture con il gruppo brasiliano.



Il 24 aprile scadevano i termini per la finalizzazione dell'operazione da 4,75 miliardi di dollari, di cui si era iniziato a parlare nel 2017 e che era stata ufficialmente siglata nel luglio 2018. Secondo il colosso dell'aerospaziale di Chicago, Embraer non avrebbe soddisfatto le condizioni previste per un'ulteriore proroga e per questo Boeing ha esercitato il suo diritto di tirarsi indietro.General Motors -2%. Il gruppo automobilistico ha annunciato la sospensione del dividendo trimestrale e del programma di acquisto di azioni proprie per preservare la cassa a causa dell'emergenza coronavirus.Arch Coal -5%. Jefferies ha tagliato il rating sul titolo della società di estrazione e lavorazione del carbone a "hold" da "buy".

