Borsa Usa: futures in leggero rialzo in attesa del Pil

I futures sui principali indici azionari Usa sono in leggero rialzo in attesa della pubblicazione del dato definitivo sul Pil del primo trimestre..... ULTIME NEWS - 27/06/2019 13:49

Performance positive per l'azionario italiano nel primo pomeriggio: FTSE MIB +0,24%, FTSE Italia All share +0,24%, FTSE Italia Mid Cap +0,24% e FTSE Italia Star +0,01 per cento..... ULTIME NEWS - 27/06/2019 13:56

I futures sui principali indici azionari Usa sono in leggero rialzo in attesa della pubblicazione del dato definitivo sul Pil del primo trimestre. Il derivato sull'S&P 500 avanza dello 0,1%, quello sul Nasdaq dello 0,15%. Gli economisti prevedono una conferma del dato preliminare sulla crescita dell'economia Usa nel primo trimestre al 3,1% su anno. Alle 14,30 ora italiana saranno annunciati anche le richieste di sussidi di disoccupazione e il dato sulla spesa per consumi.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK