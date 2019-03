Borsa Usa: indici in leggero rialzo

18/03/2019 15:29

La Borsa di New York ha aperto la prima seduta della settimana in leggero rialzo. Il Dow Jones guadagna lo 0,1%, l'S&P 500 lo 0,1% e il Nasdaq Composite lo 0,2%.

Gli investitori guardano alla decisione del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie) attesa per mercoledì e le aspettative sono di una revisione della politica monetaria dell'istituto centrale di Washington su un solo rialzo dei tassi d'interesse nel corso del 2019.



Intanto i negoziati commerciali tra Usa e Cina procedono lentamente e secondo quanto riportato sabato dal South China Morning News, il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump potrebbe slittare fino a giugno, visto che un accordo è improbabile che venga raggiunto in aprile.

Tra i titoli in evidenza Fidelity National Information Services +0,3%.

Il gruppo dei servizi finanziari e Worldpay hanno comunicato congiuntamente di avere raggiunto l'accordo per la fusione. I termini dell'intesa prevedono che a operazione conclusa il 53% della nuova società sarà controllato dagli azionisti di Fis, mentre il restante 47% farà capo a quelli del gruppo con base in Gran Bretagna (leader globale in e-commerce e pagamenti elettronici).



L'enterprise value di Worldpay, compresa l'assunzione del debito (che verrà rifinanziato da Fis), è di circa 43 miliardi di dollari.



Overstock -9%. L'online retailer ha chiuso il quarto trimestre con un giro d'affari inferiore alle attese. Nei tre mesi i ricavi sono calati a sorpresa a 452,5 milioni di dollari da 456,3 milioni di un anno prima.Gli analisti avevano previsto vendite in aumento a 474,1 milioni. Meglio del previsto invece il risultato netto a -1,39 dollari per azione contro i -84 centesimi del consensus.

Constellation Brands +0,3%. Secondo fonti citate dalla Cnbc, il gruppo delle bevande sarebbe in trattativa avanzata per cedere alcuni dei suoi vini di fascia bassa a E.&J.



Gallo Winery per un incasso che potrebbe raggiungere i 2 miliardi di dollari.

Facebook -1,5%. Needham ha tagliato il rating sul titolo del social network a hold da buy.

Sul fronte macroeconomico l'Indice del Mercato Immobiliare NAHB (National Association of Home Builders) è rimasto invariato nel mese di marzo a 62 punti, risultando inferiore al consensus fissato su un indice pari a 63 punti.

La lettura odierna segnala che la fiducia dei costruttori si sta stabilizzando in seguito al rallentamento visto alla fine del 2018.

