Borsa Usa: negativa la prima seduta della settimana

La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta della settimana in ribasso a causa dell'andamento dei contagi da Covid-19 nel mondo. Su scala globale i casi accertati hanno superato quota 90 milioni con 1,93 milioni di decessi. Il Dow Jones ha perso lo 0,29%, l'S&P 500 lo 0,66% ed il Nasdaq Composite l'1,25%.

I riflettori restano puntati sugli Usa, non tanto per le sorti di Donald Trump, dopo l'attacco alla sede del Congresso da parte dei suoi sostenitori, quanto piuttosto in attesa dell'annuncio già nei prossimi giorni di quale sarà il piano di stimolo all'economia del presidente Joe Biden, che entrerà in carica il 20 gennaio prossimo.

Tra i titoli in evidenza Twitter -6,43%.



Il social media ha bloccato in modo permanente l'account di Donald Trump.

Crocs +12,26%. Il gruppo degli zoccoli in plastica leggera ha fornito anticipazioni sul quarto trimestre 2020 incoraggianti. Nei tre mesi i ricavi sono visti tra 407 e 410 milioni di dollari, in crescita di oltre il 55%.

Il dato è ampiamente superiore alla guidance (+20-30%). Il giro d'affari per l'intero esercizio 2020 è stimato tra 1,381 e 1,384 miliardi di dollari (consensus 1,3 miliardi).



Boeing -1,52%. Un 737-500 della compagnia Sriwijaya Air con 62 persona a bordo si è inabissato in mare dopo il decollo da Giakarta.Eli Lilly +11,74%.Il trattamento sperimentale contro l'Alzheimer sviluppato dal gruppo farmaceutico ha fornito risultati positivo in uno studio di Fase 2.Carnival -1,66%. Il colosso delle crociere ha chiuso il quarto trimestre con una perdita adjusted (preliminare) di 1,9 miliardi di dollari.Ford Motor +3,28%.La casa automobilistica ha annunciato la chiusura di tutti gli impianti produttivi in Brasile entro la fine dell'anno.

