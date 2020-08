Borse asiatiche contrastate. A Tokyo Nikkei 225 in calo (-0,35%)

27/08/2020 08:33

Mercati asiatici contrastati questa mattina nonostante i nuovi record a Wall Street. C'è attesa da parte degli addetti ai lavori per il discorso che il Presidente della Fed, Jerome Powell, terrà oggi al Symposium virtuale di Jackson Hole. Pesano inoltre le tensioni geopolitiche dopo che la Cina ha lanciato due missili balistici nel Mare cinese meridionale come avvertimento per gli Stati Uniti, in risposta, secondo il Soth China Morning Post, allo sconfinamento in una "No Fly Zone" da parte di un aereo spia americano.

La borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi con il Nikkei in calo dello 0,35% a quota 23208,86 punti.



Segno negativo anche a Seoul dove il Kospi ha ceduto poco meno di un punto percentuale. In ribasso Hong Kong (-0,87%), Singapore (-0,27%) e Taiwan (-0,28%) mentre i principali indici azionari cinesi si muovono in territorio positivo. Shanghai guadagna lo 0,3% e Shenzen lo 0,5%, poco sotto la parità invece il China FTSE A50 che arretra dello 0,16%.

Sul fronte macroeconomico da segnalare questa mattina che in Giappone il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria ha reso noto che a giugno l'Indice Totale delle Attività Industriali ha fatto segnare una crescita del 6,1% su base mensile, dopo essere sceso del 4,1% (dato rivisto) a maggio.





Si tratta del primo rialzo da gennaio, sebbene inferiore alle attese degli analisti che avevano stimato un valore pari a +6,3%. Su base annuale il dato è apparso in ribasso del 10,5% (-18,1% a maggio).Secondo quanto comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, i profitti del settore industriale hanno registrato in Cina una contrazione dell'8,1% annuo (nel periodo gennaio-luglio) in miglioramento dal crollo del 12,8% precedente.Nel solo mese di luglio i profitti sono invece cresciuti dell'19,6% annuo, contro il 11,5% di giugno (del 6,0% l'incremento di maggio). Si tratta della performance migliore dall'incremento del 13,9% del marzo 2019.In Corea del Sud la Banca Centrale coreana ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,5%, abbassando le proprie stime sulla crescita dell'economia a causa dell'epidemia da covid-19, crescita che probabilmente sarà più lenta del previsto.Per il 2020 si prevede una contrazione del Pil dell'1,3% invece del -0,2% precedentemente stimato. Per quanto concerne l'inflazione lo stesso istituto prevede una crescita dello 0,4% (stima precedente +0,3%). Non sono invece previste variazione nell'attuale politica monetaria accomodante.

(AC - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online