Borse asiatiche contrastate, bene Tokyo e Pechino

Borse asiatiche contrastate questa mattina nell'ultima seduta del mese di agosto, dopo i buoni dati macro cinesi che hanno aiutato gli indici azionari cinesi e quelli di Tokyo.

Secondo quanto comunicato dalla China Federation of Logistics and Purchasing in collaborazione con l'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in agosto l'indice Pmi non manifatturiero, calcolato prevalentemente su costruzioni e servizi, si è attestato a 55,2 punti dai 54,2 punti di giugno (54,4 punti di giugno), restando per il sesto mese consecutivo sopra alla soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione.

L'Indice PMI manifatturiero, invece, ha continuato a espandersi ma a un ritmo più lento, scendendo a quota 51 dai precedenti 51,1 punti, inferiore alle attese degli analisti pari a 51,2.



Il dato si conferma in ogni caso al di sopra di quota 50, livello che separa la crescita dalla contrazione.

Restando in ambito macroeconomico, in Giappone l'Ufficio di Gabinetto ha reso noto che ad agosto l'Indice sulla Fiducia dei Consumatori (dato destagionalizzato) si è attestato a quota 29,3, in calo di 0,2 punti rispetto al mese precedente ma al di sopra delle attese degli analisti pari a 28,7 punti.

Il Ministero dell'Economia del Commercio e dell'Industria ha reso noto che a luglio la Produzione Industriale nipponica ha fatto segnare una crescita dell'8,0% su base mensile (dato destagionalizzato).



Il dato è migliore rispetto alle stime degli analisti ferme a +5,8% ed in crescita rispetto al +1,9% del mese precedente. Su base annuale lo stesso valore è stato pari a -16,1% a fronte di attese pari a -15%. Il ministero ha inoltre comunicato nella sua valutazione periodica che ci sono segnali di ripresa per l'economia.Le vendite al dettaglio di luglio hanno però fatto segnare una flessione del 2,8% su base annuale, in peggioramento rispetto alle attese degli analisti pari a -1,7% e dopo un incremento del 3,9% nella rilevazione precedente.Su base mensile lo stesso dato ha segnato una flessione del 3,3% dopo l'incremento del 13,1% a giugno.L'Indice Nikkei ha chiuso le contrattazioni con un progresso dell'1,12%, bene anche il China A50 in crescita del 2,3% mentre Shanghai e Shenzen fanno segnare rialzi più contenuti, rispettivamente pari a +0,14% e +0,1%.In territorio negativo invece Seoul che ha chiuso in ribasso dell'1,17% e Taiwan -1,0%.

