Borse europee deboli

07/02/2020 09:32

Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana all'insegna della debolezza con l'affievolirsi dell'ottimismo per una gestione "indolore" dell'epidemia di coronavirus. L'indice Stoxx 500 cede lo 0,05%, il Dax30 di Francoforte lo 0,3%, il Cac40 di Parigi lo 0,15%, il Ftse100 di Londra lo 0,1% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,25%.

Sono salite a 636 le vittime del coronavirus (oltre 31.000 i contagiati). Nonostante gli sforzi di Pechino la velocità di diffusione della malattia non sembra rallentare e l'impatto sull'economia (stop ai trasporti, chiusura di negozi e fabbriche), non solo cinese ma globale, appare già evidente.

Tra i titoli in evidenza Credit Suisse -4%.



Il numero uno della banca svizzera, Tidjane Thiam, si è dimesso in scia allo scandalo per spionaggio che ha coinvolto il gruppo. Il prossimo 14 febbraio gli subentrerà il veterano Thomas Gottstein, attualmente a capo delle attività bancarie del gruppo in patria.

Burberry -2,5%. Il gruppo del lusso ha lanciato l'allarme sull'impatto del coronavirus sulle vendite in Cina e a Hong Kong.

Il gruppo britannico ha chiuso 24 dei suoi punti vendita nella Cina continentale a causa dell'epidemia e quelli che ancora sono aperti operano a orario ridotto. Non solo: Burberry prevede che le modalità di spesa dei clienti cinesi in Europa e in altre destinazioni turistiche, finora meno colpite, peggioreranno nelle prossime settimane.





Sul fronte macroeconomico in Germania il surplus della bilancia commerciale a dicembre 2019 e si e' attestato a 15,2 miliardi di euro da 14,1 miliardi di dicembre 2018. In termini destagionalizzati, il saldo della bilancia commerciale estera è in avanzo di 19,2 miliardi di euro dai 18,3 mld rilevati a novembre.



L'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) ha inoltre riportato che le esportazioni sono aumentate del 2,3% rispetto a un anno fa mentre le importazioni sono diminuite dello 0,7% nello stesso periodo. Rispetto a novembre le esportazioni sono aumentate dello 0,1% mentre le importazioni sono diminuite dello 0,7%.

L'Ufficio di Statistica Destatis ha indicato una variazione negativa del 3,5% a dicembre rispetto al mese precedente.



Il dato è risultato inferiore alle attese degli analisti che avevano stimato un decremento pari allo 0,2%. A novembre la produzione industriale era cresciuta dell'1,2% su base mensile, rivisto da +1,1%. Su base annua il dato è in flessione del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2018.

In Francia l'Insee ha reso noto che la produzione industriale nel mese di dicembre è diminuita del 2,8% rispetto al mese precedente (consensus -0,3%), dopo l'incremento dello 0,3% a novembre e dello 0,6% a ottobre.





Nel mese di dicembre la bilancia commerciale ha segnato un deficit pari a 4,053 miliardi di euro, inferiore a quello rilevato in precedenza (pari a 5 mld).Le esportazioni sono scese a 41,9 miliardi di euro da 42,1 mld di euro precedenti e le importazioni sono scese a 46 mld dai 47,5 mld di euro del mese precedente.

L'Insee ha reso noto che l'Indice dei Salari non agricoli, che misura la variazione del numero di posti di lavoro nel corso in tutte le attivita' non agricole, e' atteso in crescita nel quarto trimestre 2019 dello 0,2% su base trimestrale risultando pari al consensus e alla rilevazione precedente.



L'occupazione privata ha subito una leggera accelerazione nell'edilizia: + 0,6% nel quarto trimestre (+8.100). L'occupazione industriale è stabile: -0,1% (-1.700).

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online