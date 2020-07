Bper attua l'incorporazione delle casse di Bra e di Saluzzo

28/07/2020 09:28

Si informa che l'atto di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. (di seguito "CR Bra") e di Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (di seguito "CR Saluzzo" e, congiuntamente a CR Bra, le "Incorporate") in BPER Banca S.p.A. ("BPER" o "Incorporante"), stipulato il 22 luglio scorso ed iscritto presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese delle società partecipanti alla fusione, è efficace dalla data del 27 luglio 2020.

Pertanto, dal 27 luglio 2020, i rapporti anteriori alla fusione delle Incorporate proseguono in capo a BPER.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorrono invece dal 1° gennaio 2020. Per effetto dell'incorporazione di CR Bra, il capitale sociale dell'Incorporante varia in aumento per Euro 3.712.500 mediante emissione di n.



1.237.500 azioni ordinarie BPER, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione (codice ISIN: IT0000066123), con contestuale modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Nessun effetto sul capitale sociale di BPER deriva invece dalla incorporazione di CR Saluzzo in quanto controllata al 100%.



Non avendo superato il limite di cui al regolamento UE 2017/1129 del 14 giugno 2017, non si è reso necessario pubblicare un prospetto informativo di ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni BPER emesse nell'ambito dell'operazione.





Ricorrono, inoltre, le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta ai sensi dell'art. 34–ter, comma 1, lett. a) del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Nelle seguenti tabelle è rappresentata l'attuale composizione del capitale sociale di BPER, interamente sottoscritto e versato, alla data del 27 luglio 2020 e con evidenza del capitale sociale precedente.



TABELLA 1

| |Capitale sociale attuale *|Capitale sociale precedente |

||EURO |n.azioni |Val. nom. |EURO |n.azioni |Val. nom. unitario unitario* |

|Totale |1.565.596.344 |521.865.448 |/ |1.561.883.844 |520.627.948 |/ |

|di cui: Azioni ordinarie (godimento regolare: 1/1/2020) |1.565.596.344 |521.865.448 |/ |1.561.883.844 |520.627.948 |/ |

TABELLA 2

| |N.



titoli convertiti/esercitati |N. titoli residui in circolazione |

|Obbligazioni convertibili (1) |0 |600 |

(1): Prestito obbligazionario convertibile "Additional Tier 1" emesso in data 25 luglio 2019, di importo nominale pari ad Euro 150.000.000, interamente sottoscritto da Fondazione di Sardegna per un prezzo complessivo di Euro 180.000.000 (le condizioni del prestito consentono la conversione in capitale sociale di BPER per complessivi massimi Euro 150.000.000, comprensivi di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, mediante emissione di massime n.



35.714.286 azioni ordinarie, al prezzo unitario di Euro 4,2, di cui Euro 3 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 1,2 a fondo sovrapprezzo azioni). Il numero degli strumenti in circolazione è 600 (valore nominale unitario Euro 250.000).

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bonfatti, dichiara, ai sensi dell'art.

154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Bonfatti

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online