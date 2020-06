Bper Banca cade sul Ftse Mib. Perchè tanti sell? Alla larga ora

18/06/2020 22:37

In una giornata segnata dalle vendite per il settore bancario a Piazza Affari, nel quale ha fatto eccezione solo Mediobanca, con un rialzo in controtendenza di quasi il 2%, non è passa inosservata la performance negativa di Bper Banca.

Bper Banca tra i peggiori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un calo di oltre un punto percentuale, oggi ha subito un ribasso ancora più pesante.

Il titolo ha terminato le contrattazioni a 2,336 euro, con una flessione del 2,75% e oltre 9,6 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 5,9 milioni di pezzi.

Bper Banca bocciato da Kepler Cheuvreux.



Tagliate anche le stime

Bper Banca è stato il peggiore tra i bancari e ha occupato la penultima posizione nel paniere del Ftse Mib, complici le indicazioni negative arrivate da Kepler Cheuvreux.

Gli analisti di quest'ultimo oggi hanno rivisto il giudizio su Bper Banca, con un taglio del rating da "buy" a "hold", mantenendo fermo il prezzo obiettivo a 2,6 euro.

Proprio il margine ridotto rispetto a questo target è alla base della revisione della raccomandazione, fermo restando che il fair value è rimasto invariato malgrado una sforbiciata delle stime di eps adjusted nell'ordine del 16% con riferimento al triennio 2020-2022.

Bper Banca: focus su aumento capitale per acquisto sportelli Intesa

Il broker ritiene che Bper Banca ora potrebbe finire sotto pressione a Piazza Affari per via dell'approssimarsi dell'aumento di capitale destinato a finanziare l'acquisizione degli sportelli di Intesa Sanpaolo se quest'ultima riuscirà a portare a temrine l'Ops lanciata su Ubi Banca.

Secondo gli analisti di Kepler Cheuvreux, l'operazione potrebbe essere accrescitiva sull'eps di Bper Banca nella misura dell'8% nel 2022 e sul target price nell'ordine del 6%.

Il principale rischio di esecuzione consiste nel mantenimento dei clienti nella regione molto competitiva della Lombardia.



Fonte: News Trend Online