BPER Banca: cartolarizzazione di sofferenze "SPRING", ottenuta la GACS sui titoli senior

CHURCH & DWIGHT CO INC

E’ Natale in anticipo in Germania, e non solo.

BPER Banca S.p.A. informa che di aver ricevuto comunicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), dell'avvenuta concessione della garanzia dello Stato ("GACS") sui titoli senior della cartolarizzazione di sofferenze "SPRING", il cui valore nominale è pari a Euro 320 milioni, con decreto del 16 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 novembre 2020 e dall'Ufficio Centrale del bilancio del MEF in data 6 novembre 2020. La garanzia dello Stato sui titoli senior, interamente detenuti dal Gruppo BPER Banca, è effettiva a valere dalla data del decreto (16 ottobre 2020). Il Gruppo BPER Banca beneficia della derecognition del portafoglio delle sofferenze cedute1 a partire dalla situazione contabile al 30 settembre 2020.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK