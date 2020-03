BTP in orbita: crollano tassi e spread. Perchè tanta euforia?

Cresce così l'attesa per il prossimo meeting della BCE in agenda il prossimo 12 marzo, in occasione del quale sarà molto probabile un taglio dei tassi, visto che il mercato ora assegna il 90% di probabilità ad una mossa del genere, rispetto al 75% di questa mattina.

La banca Usa resta scettica su un taglio dei tassi di interesse per ora, ma non esclude che l'Eurotower possa prepararsi ad espandere la liquidità.

A riportare la calma sull'obbligazionario hanno contribuito in primis le parole del numero uno della BCE, Christine Lagarde, che ieri in serata ha fatto sapere che l'Eurotower sta monitorando attentamente gli sviluppi dell'epidemia di coronavirus.

