BTP: tassi giù, ma Marzotto lancia alert: rally è finito per ora

ULTIME NEWS - 04/02/2020 20:20

I BTP sono saliti in controtendenza in Europa, con lo spread in calo, ma il team di Marzotto avverte: è tempo di rischio di prese di profitto.

Questo anche in ragione del fatto che non si esclude che il Tesoro possa riaffacciarsi sul primario con una nuova emissione sindacata, questa volta a 15 anni, dopo il successo del trentennale a gennaio.

Marzotto Investment House fa notare che alcuni hanno iniziato a ritenere troppo contenuto il premio per il rischio dei BTP rispetto alla maggiore stabilità politica del Portogallo, con un ridotto bisogno di offerta e possibili nuovi upgrade del rating, e in confronto alla Spagna che gode di crescita ben superior rispetto a quelli dell'Italia.

Per quanto riguarda i periferici, gli esperti segnalano che per ora sembra essersi esaurita la compressione dei rendimenti dei BTP, con lo spread che ha arrestato la sua discesa a ridosso della soglia dei 130 punti base, sui minimi dallo scorso ottobre.

Il trend di compressione dei rendimenti dei titoli core potrebbe però tornare a riemergere nel caso in cui dovessero intensificarsi al di fuori della Cina i casi di decessi per coronavirus, con i temuti riflessi negativi sulla dinamica della crescita globale.

Gli analisti di Marzotto Investment House segnalano in un report che si è aperta una prima fase di consolidamento sia per il Tbond che per il Bund.

Il mercato scommette e confida nell'intervento delle Banche Centrali che potrebbero contenere in qualche modo le conseguenze del virus sull'economia cinese in primis e di conseguenza su quella globale.

