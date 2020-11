Bullard (Fed) vede la luce alla fine del tunnel del Covid-19

25/11/2020 08:26

James Bullard, president della Federal Reserve (Fed) di St. Louis, vede la luce alla fine del tunnel del Covid-19. "Abbiamo imparato molto. Mi sembra che ci sia luce alla fine del tunnel per vedere la fine della crisi. È una visione molto realistica", ha dichiarato martedì, aggiungendo di aspettarsi che la ripresa economica prosegua nonostante l'aumento record dei contagi di coronavirus.

Per Bullard le aziende hanno imparato a fare fronte alla pandemia e la maggior parte dei casi recenti si sono verificati al di fuori del posto di lavoro, a casa o in altri incontri sociali. Per ora Bullard non si aspetta un cambiamento nell'approccio della Fed a sostegno dell'economia. "Penso che abbiamo una grande politica in questo momento", ha spiegato, anche se si è confermato aperto a misure aggiuntive se l'economia avesse bisogno di maggiore aiuto.

(RR - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online