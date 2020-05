Calcio sotto i riflettori, Serie A riparte il 20 giugno

In rialzo i titoli delle società calcistiche Juventus FC +3,6%, SS Lazio +6,6%, AS Roma +1,5%. Ieri dopo l'incontro con i vertici del calcio il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha comunicato che il campionato di Serie A e quello di Serie B riprenderanno il 20 giugno, mentre tra il 13 e il 17 si svolgeranno semifinali e finale della Coppa Italia.

