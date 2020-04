Carraro prevede ripresa fatturato già dalla seconda parte dell'anno

22/04/2020 15:27

L'assemblea degli Azionisti di Carraro SpA, leader mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, ha approvato oggi – sotto la presidenza di Enrico Carraro – il Bilancio d'esercizio 2019. ~

"L'esercizio che lasciamo alle spalle evidenzia la validità delle scelte intraprese negli scorsi anni volte all'ottimizzazione della nostra struttura allo scopo di mantenere adeguati livelli di redditività in ogni condizione di mercato.

– commenta Enrico Carraro, Presidente del Gruppo – pur a fronte di un calo dei volumi, infatti, l'esercizio 2019 registra un buon risultato sia in termini di marginalità sia di profitto netto". "In relazione alla contingenza legata alla diffusione del virus Covid-19 a livello globale in questo momento alcune delle nostre produzioni sono ancora ferme.



Così come lo sono quelle di molti nostri partner. Ma stiamo lavorando, e spesso di concerto proprio con clienti e fornitori, per ripartire quanto prima, ovviamente nella massima sicurezza. – ha aggiunto Enrico Carraro – Il 2020 si stava configurando per il nostro Gruppo come un anno ottimo. Con alcuni mercati in forte crescita e l'introduzione di numerosi nuovi prodotti.Ora lo scenario è cambiato. Ma a fronte del pesante impatto che il Covid-19 avrà tanto sull'economia globale quanto sulle nostre attività, siamo consapevoli di operare all'interno di settori strategici per l'umanità quali l'agricoltura e quello delle infrastrutture. Un fattore molto positivo che scontata un'importante riduzione di fatturato nel primo periodo ci lascia presagire una ripresa già dalla seconda parte dell'anno".

