CNH Industrial N.V., nel primo trimestre perdita netta adjusted da $ 66 mln

06/05/2020 14:30

CNH Industrial N.V. ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre 2020.

I *ricavi consolidati *sono pari a 5,5 miliardi di dollari per il primo trimestre del 2020, in diminuzione del 15% rispetto al primo trimestre del 2019 (in calo del 13% a cambi costanti). I ricavi di vendita netti delle Attività Industriali sono stati pari a 5,0 miliardi di dollari per il primo trimestre del 2020, in diminuzione del 17% rispetto al primo trimestre del 2019 (in calo del 14% a cambi costanti).





La *perdita netta *è pari a 54 milioni di dollari nel primo trimestre del 2020 e include un provento ante imposte di 30 milioni di dollari (23 milioni di dollari al netto delle imposte) derivante dal riversare a conto economico in circa 4,5 anni l'impatto positivo di 527 milioni di dollari relativo alla modifica nel 2018 di un piano healthcare statunitense, nonché costi di ristrutturazione e altri costi non ricorrenti per 12 milioni di dollari ante imposte (11 milioni di dollari al netto delle imposte) derivanti da azioni nell'ambito della strategia "Transform2Win".

La *perdita netta adjusted è pari a 66 milioni di dollari *(risultato diluito per azione adjusted pari a una perdita di 0,06 dollari per azione) nel primo trimestre del 2020, rispetto a un utile netto adjusted pari a 248 milioni di dollari (risultato diluito per azione adjusted pari a 0,18 dollari per azione) nel primo trimestre del 2019.





L'*EBIT adjusted delle Attività Industriali *è una perdita di 148 milioni di dollari nel primo trimestre del 2020 rispetto ad un EBIT adjusted di 278 milionidi dollari nel primo trimestre del 2019.

L'*EBITDA adjusted delle Attività Industriali *è pari a 72 milioni di dollari per il primo trimestre del 2020 rispetto ad un EBITDA adjusted di 525 milioni di dollari per il primo trimestre del 2019.



Nel primo trimestre del 2020 la Società ha registrato un beneficio fiscale di 23 milioni di dollari (un onere fiscale di 90 milioni di dollari nel primo trimestre del 2019). Le imposte adjusted per il primo trimestre del 2020 sono pari a un beneficio di 29 milioni di dollari rispetto ad un onere fiscale di 84 milioni di dollari nel primo trimestre del 2019.



L'aliquota fiscale effettiva adjusted è del 31% (26% nel primo trimestre del 2019) principalmente per effetto del mix dei risultati prima delle imposte nelle diverse giurisdizioni.

L'indebitamento netto delle Attività Industriali *è pari a 2,3 miliardi di dollari al 31 marzo2020, un aumento di 1,5 miliardi di dollari rispetto al 31dicembre 2019, per effetto dell'assorbimento stagionale del capitale di funzionamento e dell'impatto negativo del COVID-19, parzialmente compensati dalle azioni sul livello delle scorte e dalle altre misure per preservare la cassa.



L'indebitamento totale *è pari a 23,5 miliardi di dollari al 31marzo 2020, in diminuzione di 1,3 miliardi di dollari rispetto al 31 dicembre 2019. CNH Industrial continua a mantenere una solida forza finanziaria e di liquidità.

Al 31 marzo 2020, la liquidità disponibile è pari a 9,9 miliardi di dollari rispetto a 11,2 miliardi di dollari al 31 dicembre 2019, il secondo livello più alto di liquidità disponibile alla fine del primo trimestre nella storia della Società.



Nel mese di aprile 2020, la Società ha emesso commercial paper per 600 milioni di sterline inglesi nell'ambito della Joint HM Treasury and Bank of England's Covid Corporate Financing Facility (CCFF). Inoltre, in Canada, CNH Industrial ha emesso una nuova cartolarizzazione di crediti retail per un importo totale di 465 milioni di dollari canadesi.

Suzanne Heywood, Presidente e Chief Executive Officer pro tempore di CNH Industrial, ha dichiarato: "CNH Industrial sta continuando ad attuare misure per adattarsi rapidamente e reagire alle circostanze straordinarie determinate dalla diffusione del COVID-19.



Abbiamo dato la priorità a quattro aspetti: la salute e ilbenessere dei nostri dipendenti; la continuità delle nostre attività dal punto di vista della liquidità, della gestione dei costi e della presenza sul mercato; la forza della nostra rete di vendita e della nostra base fornitori; e il supporto ai nostri clienti e alle comunità in cui operiamo.

Ci siamo impegnati a garantire che emergeremo da questa crisi di salute pubblica come un'azienda più forte e più efficiente e a far sì che i nostri clienti e le nostre altre controparti, che operano in molti mercati finali essenziali per il benessere e la prosperità della società, sappiano che abbiamo dato loro il miglior supporto possibile durante questo periodo eccezionale.

La nostra liquidità disponibile è pari a 9,9miliardi di dollari al 31 marzo 2020, il secondo livello più alto nella storia della nostra Società alla fine del primo trimestre, fornendo una solida base di cassa e uno spazio all'interno delle nostre linee di credito per affrontare un contesto così incerto e sfidante.



CNH Industrial ha recentemente dimostrato la propria capacità di accedere a programmi di finanziamento promulgati dai governi come risposta pubblica all'epidemia di COVID-19. Il management ha simulato molti e differenti scenari di evoluzione delle attuali circostanze straordinarie e sta concentrando i suoi sforzi sulla selezione delle migliori strategie in risposta a ogni potenziale scenario.



Le persistenti incertezze nelle situazioni in continua evoluzione dei mercati finali, insieme a possibili ulteriori interruzioni nella nostra catena di fornitura, non ci consentono di fornire,in questo momento, delle prospettive utili sui risultati del secondo trimestre o dell'anno.

La Società continuerà a comunicare con i mercati finanziari e con tutte le altre parti interessate man mano che gli impatti, di breve e medio termine, del mutevole contesto economico sulle attività e la performance della Società stessa diventeranno più chiari".





*Aggiornamento COVID-19

*Durante il primo trimestre del 2020, la continua diffusione della pandemia di COVID-19 ha iniziato a incidere sui mercati finali e sulle attività di CNH Industrial.

La domanda mondiale di macchine per l'agricoltura è diminuita nel primo trimestre del 2020, con la domanda globale di trattori in calo del 15% e quella delle mietitrebbiatrici in diminuzione dell'11%.

Il calo della domanda di trattori è stato del 36% nel solo mese di marzo.

In Nord America, la domanda di trattori è diminuita del 9% nel trimestre, principalmente nel segmento di minor potenza (inferiore a 140 CV), mentre la domanda di mietitrebbiatrici è diminuita del 22%.

In Europa, il mercato dei trattori e delle mietitrebbiatrici è diminuito rispettivamente del 10% e del 20%, con i trattori in calo del 24% nel solo mese di marzo.





In Sud America il mercato dei trattori e delle mietitrebbiatrici è diminuito rispettivamente del 6% e del 30%.

Nel Resto del Mondo, la domanda è diminuita del 17% per i trattori e del 2% per le mietitrebbiatrici, con un rallentamento del mercato dei trattori del 43% nel solo mese di marzo.

Nel primo trimestre del 2020, la domanda in tutti i sotto-segmenti del mercato finale delle macchine per le costruzioni ha mostrato una flessione a due cifre in tutte le aree geografiche, con l'eccezione del Sud America dove le macchine compatte e di servizio sono diminuitesolodell'1%, mentre le macchine da costruzioni e le macchine per la costruzione di strade e la preparazione dei cantieri sono aumentate, rispettivamente, del 12% e 13%.

Il mercato europeo dei veicoli industriali nel primo trimestre è diminuito del 19% anno su anno, con i veicoli commerciali leggeri in calo del 14% e i veicoli industriali medi e pesanti in calo del 27%, con la domanda di veicoli commerciali leggeri e di veicoli industriali medi e pesanti in calo rispettivamente del 34% e 38% nel solo mese di marzo.





In Sud America,il mercato dei veicoli industriali è diminuito del 17% per i veicoli commerciali leggeri e del 6% per i veicoli industriali medi e pesanti, con una diminuzione del 26% per i veicoli commerciali leggeri nel solo mese di marzo. Per gli autobus, il mercato europeo è diminuito del 9% nel trimestre, con un calo del 30% nel solo mese di marzo, e il mercato sudamericano è diminuito del 14%, con un calo del 34% nel solo mese di marzo.

Al momento non è possibile prevedere la domanda futura a breve e lungo termine nei nostri mercati chiave.





Come precedentemente annunciato, a partire dall'11 marzo, CNH Industrial ha temporaneamente chiuso gli impianti di produzione italiani e, a partire dal 20 marzo, ha sospeso la maggior parte delle attività di assemblaggio in Europa; durante tale periodo sono state implementate ulteriori misure di sicurezza.



La Società ha inoltre temporaneamente sospeso la maggior parte delle attività produttive in Nord America e Sud America a partire dal 30 marzo. Durante questo periodo, CNH Industrial ha continuato a garantire che le attività della maggior parte dei depositi di ricambi, delle strutture di servizio e dei concessionari rimanessero operative.



Tutte le misure di sicurezza, contenimento e prevenzione previste dalla legge e concordate con i lavoratori hanno consentito ai clienti di continuare a gestire in sicurezza le loro flotte di macchine agricole,di macchine per le costruzioni e di veicoli commerciali. Questa decisione è stata presa considerando la natura vitale per la società dei settori in cui CNH Industrial opera, in particolare in situazioni di emergenza: macchine agricole e macchine per le costruzioni, il trasporto di merci e persone, i veicoli antincendio e quelli dedicati alla sicurezza pubblica.Il 27 aprile, CNH Industrial ha iniziato il riavvio di alcuni dei suoi impianti industriali in Europa nei limiti delle normative di emergenza applicabili.



A partire dal 5 maggio, oltre i due terzi dei 67 stabilimenti della Società sono già operativi, a vari livelli. Su base regionale, oltre il 75% dei siti produttivi in Europa e circa il 60% in Nord America, in Sud America e nel Resto del Mondo sono già operativi. La Società prevede di ritornare alla piena attività nella maggior parte dei s