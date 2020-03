Comer Industries: COVID-19 – Confermata la continuità operativa

09/03/2020 16:36

Comer Industries S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: COM), società quotata su AIM Italia ("Comer Industries"), alla luce delle ultime prescrizioni del Governo italiano atte a contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 (i.e. D.P.C.M. 08.03.2020), comunica che tutte le attività di business sono ad oggi pienamente operative.

Successivamente alle azioni intraprese dal Governo italiano che introducono misure di prevenzione più cautelative per i territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19, Comer Industries si è attivata per adottare tutte le possibili precauzioni sanitarie, applicando tutte le raccomandazioni delle autorità sanitarie nazionali ed europee e per consentire al proprio personale di svolgere l'attività lavorativa nelle migliori condizioni possibili nella sede e negli stabilimenti di Reggiolo, Cavriago e Pegognaga.





Alla luce di quanto sopra, Comer Industries conferma la propria continuità operativa, fermo restando che quest'ultima non può prescindere da quella dei propri fornitori, con i quali la società è costantemente in contatto. Comer Industries è in collegamento anche con le autorità ed è pronta ad adeguare ulteriormente le misure di sicurezza adottate in funzione dell'evolvere della situazione, consapevole che la salvaguardia della salute e del benessere dei propri dipendenti rimane la priorità assoluta.Tutte le altre realtà di Comer Industries in Italia e nel mondo sono pienamente operative, anche nel territorio cinese. Ad oggi, rimane altresì confermato il calendario degli eventi societari 2020, già precedentemente comunicato.

